3.Liga: MSV Duisburg erkämpft sich Punkt gegen Aufstiegskandidat

Der MSV Duisburg erkämpft sich gegen den Tabellenzweiten der 3. Liga, SV Wehen Wiesbaden, ein 1:1-Unentschieden.

Dank einer ordentlichen Leistung am 33. Spieltag der 3. Liga erkämpfte sich der MSV Duisburg ein 1:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden.

Ohne jegliche Veränderung im Vergleich zum 2:2 bei Viktoria Köln startete Torsten Ziegner in die Partie. Das bedeutete auch: Kapitän und Topscorer Moritz Stoppelkamp (Adduktoren) musste verletzungsbedingt weiter zuschauen. Wehen-Coach Markus Kauczinski musste gegenüber dem 2:0-Erfolg bei 1860 München auf seinen Torhüter verzichten. Eine Knieverletzung zwang Arthur Lyska zur Pause, Florian Stritzel ersetzte ihn.

Das Spiel startete mit einer tollen Choreographie der MSV-Ultras. Anlässlich des 120-jährigen Vereinsjubiläums wurden in einem Blau-Weißen Fahnenmeer drei große MSV-Wimpel über die gesamte Nordkurve emporgezogen.

Und die Duisburger schienen motiviert das letzte Heimspiel, 0:5 gegen Borussia Dortmund II, vergessen zu machen. Zu Beginn hatten die Zebras mehr Spielanteile und erkämpften sich einige Ecken. Dann kam der SVWW aber besser in die Partie und brachte die MSV-Abwehr immer weiter ins Schwanken.

Die erste gute Möglichkeit im Spiel ergab sich dann in der 24. Minute. Johannes Wurtz zog einen Freistoß vom rechten Strafraumeck direkt auf das Tor, aber Vincent Müller konnte den Ball wegfausten. Nur zwei Minuten später machte es Wurtz dann besser. Eine Hereingabe von Sascha Mockenhaupt konnte Duisburg nicht klären, aus dem Gewusel kam Wurtz an den Ball, der erste Abschluss konnte noch geblockt werden, doch den zweiten Versuch zog er im Fallen unhaltbar ins linke untere Eck ab.





Bis zur 41. Minute dauerte es, dann hatten auch die Duisburger ihre erste große Möglichkeit. Eine Flanke von der rechten Seite rutschte durch zu Benjamin Girth, der aus bester Position an Stritzel scheiterte. Und auch im Nachschuss lag ein Tor mehr als im Bereich des Möglichen, aber Marlon Frey hämmerte den Ball nur ans Außennetz.

Mit dem 0:1 ging es dann auch in die Halbzeitpause. Duisburg startete mit zwei Wechseln in Durchgang zwei, Joshua Bitter und Hamza Anhari ersetzten Rolf Feltscher und Caspar Jander. Wie schon zu Beginn der Partie startete Duisburg frischer in die zweiten 45 Minuten.

MSV: Müller – Feltscher (46. Bitter), Kwadwo, Mai, Mogultay – Knoll (69. Pusch), Frey – Jander (46. Anhari), Ajani – Girth (84. Fleckstein), Hettwer (76. Bouhaddouz) Müller – Feltscher (46. Bitter), Kwadwo, Mai, Mogultay – Knoll (69. Pusch), Frey – Jander (46. Anhari), Ajani – Girth (84. Fleckstein), Hettwer (76. Bouhaddouz) SV Wehen Wiesbaden: Stritzel – Ezeh, Carstens, Reinthaler, Fechner, Mockenhaupt – Taffertshofer (58. Gürleyen), Wurtz (71. Froese), Jacobsen – Iredale (58. Prtajin), Hollerbach (81. Mrowca) Schiedsrichter: Mitja Stegemann Zuschauer: 9214 Gelbe Karten: Anhari, Kwadwo - Ezeh Tore: 0:1 Johannes Wurtz (26.), 1:1 Kolja Pusch (89.)

Bis auf einen Distanzschuss, den Marvin Knoll neben das Tor setzte, kam bei den Offensivbemühungen lange nicht viel bei rum. In der 82. Minute hatte der eingewechselte Aziz Bouhaddouz dann aber die große Ausgleichschance. Eine von den Wiesbadenern herausgeköpfte Flanke nahm der Stürmer volley, scheiterte aber an einer tollen Parade von Stritzel, der blitzschnell im Eck war und abwehrte.

Als dann schon alle mit einer weiteren Niederlage abgeschlossen hatten, gab es nach Foul an Sebastian Mai Elfmeter für den MSV. Kolja Pusch blieb eiskalt und vollendete ins linke Eck.

Während die Zebras das Hinspiel am 14. Spieltag mit 3:1 für sich entscheiden könnten, endete das Rückspiel also mit 1:1.

Da die Konkurrenten im Tabellenkeller erfolglos blieben, bauten die Duisburger den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf sieben Punkte aus. Für den MSV geht es schon am Dienstag (25. April, 19 Uhr) gegen Elversberg darum sich weiter Luft im Tabellenkeller zu verschaffen.