Rot-Weiss Essen: Sechs verliehene Spieler, eine Perspektive bei RWE hat kaum einer

Sechs verliehene Spieler kehren im Sommer zu Rot-Weiss Essen zurück. Die meisten von ihnen hatten mit demselben Problem zu kämpfen.

Sechs Akteure kehren nach einer Ausleihe im Sommer zu Drittligist Rot-Weiss Essen zurück.

Timur Kesim (Wattenscheid 09): Der 19-jährige Mittelstürmer hätte sich seine Leihe in die Regionalliga West zur SG Wattenscheid 09 sicher ganz anders vorgestellt.

Mit dem Klub droht ihm der Abstieg in die Oberliga Westfalen, zudem kam er selber nur auf neun Einsätze, kein Tor gelang ihm in dieser Zeit. Über die Hälfte der Saison fiel er verletzt aus, so dass er ein echtes Seuchenjahr hinter sich hat. So wird er es sehr schwer haben, bei RWE wieder Fuß zu fassen. Eine Trennung im Sommer ist wahrscheinlich, es sei denn der Vertrag bis zum 30. Juni 2024 wird noch einmal verlängert und es gibt eine weitere Ausleihe.

Nico Haiduk (ETB SW Essen): Auch für den Linksverteidiger lief es nicht so, dass er richtig Eindruck bei RWE machen konnte. Der 19-Jährige kam beim Tabellenzweiten der Oberliga Niederrhein auf zwölf Einsätze, zwei Vorlagen.

Auch er konnte aufgrund von Verletzungen einige Partien nicht bestreiten. Bei den Ansprüchen bei Rot-Weiss Essen wird es auch für ihn sehr schwer, sich zu behaupten, obwohl gerade die Position des Linksverteidigers bei RWE in der kommenden Spielzeit neu besetzt werden dürfte.

Sascha Voelcke (1. FC Bocholt):Der 21-Jährige wurde im Winter in die Regionalliga verliehen, danach kam er auf sechs Einsätze in der Liga und einen im Niederrheinpokal - ausgerechnet gegen RWE. Fünf Ligaspiele stand er nicht im Kader, da er verletzt ausfiel. Dadurch konnte auch er sich nicht so empfehlen, wie er es gerne gehabt hätte.





Nils Kaiser (SC Wiedenbrück): Der zentrale Mittelfeldspieler konnte mehr auf sich aufmerksam machen als die drei zuvor genannten Spieler. Der 21-Jährige kommt immerhin auf 17 Ligaspiele in der Regionalliga (ein Tor). Was nichts daran ändert, dass er bei RWE kaum weiterkommen dürfte, wenn man sich das Mittelfeld anschaut und daran denkt, was die Essener im Sommer noch machen könnten auf dem Transfermarkt.

Fabian Rüth (RW Koblenz): Der defensive Mittelfeldspieler hatte in der Regionalliga bei RWE schon einen schweren Stand. Auch diese Saison lief nicht für ihn. Nur sechs Ligaeinsätze, er fiel aufgrund einer Schulterverletzung monatelang aus. Der Vertrag bei RWE wird eher nicht verlängert, daher werden sich die Wege im Sommer trennen, wenn sich eine passende Gelegenheit für den Spieler bietet.

Erolind Krasniqi (Teutonia 05): Der offensive Mittelfeldspieler ist der einzige Leihakteur der Essener, der zufrieden sein kann. In der Winterpause wurde er an den Regionalligisten Teutonia 05 verliehen, seitdem kam er zehn Mal zum Einsatz, zwei Tore und drei Vorlagen gelangen ihm. Die Personalie Krasniqi könnte der einzige Härtefall sein, wobei auch hier die Tendenz in Richtung Trennung gehen dürfte.

Fazit: Keiner der sechs Leihspieler dürfte in den Planungen für die kommende Saison bei RWE eine größere Rolle spielen. Die meisten Akteure hatten mehr mit Verletzungen als dem neuen Verein zu kämpfen. Daher werden sich fast alle Wege im Sommer trennen, es sei denn, der eine oder andere Spieler kann bleiben, weil er unter die U23-Regel fällt.