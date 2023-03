MSV Duisburg: Neun Verträge laufen aus - das ist die RS-Prognose

Neun Verträge laufen beim MSV Duisburg zum 30. Juni aus. RevierSport wagt eine Prognose, wer Chancen auf eine Verlängerung besitzt und für wen die Zeit bei den Zebras wohl enden wird.

Vor zwei Wochen betonte Ralf Heskamp, Sportchef des MSV Duisburg, dass er mit den Verhandlungen noch warten müsse. Denn bis zum 1. März mussten der MSV und die weiteren 19 Drittligisten ihren Lizenzantrag für die kommende Saison beim DFB einreichen. Erst dann könnten genauere Angaben zum zur Verfügung stehenden Budget gemacht und die Vertragsgespräche zeitnah vertieft werden. RS schätzt die Zukunft der neun Spieler ein, deren Arbeitspapiere in knapp vier Monaten auslaufen.

Lukas Raeder kam im Sommer als Backup für Vincent Müller. Der ehemalige Schalker und Essener stand zweimal für den Stammkeeper Vincent Müller zwischen den Pfosten. In den drei Partien gegen Mannheim, Osnabrück und Essen erhielt dann Eigengewächs Maximilian Braune den überraschenden Vorzug. Seit Müller seine Schulterverletzung auskuriert hat, saß Raeder wieder auf der Bank. RS-Prognose: Zukunft offen, der 29-Jährige punktet mit Erfahrung, ist aber ersetzbar.

Joshua Bitter kehrte aus der Vereinslosigkeit als Testspieler zurück, gilt als Kämpfer, blieb aber nicht immer fehlerfrei. Der Rechtsverteidiger liefert sich einen Konkurrenzkampf auf Augenhöhe mit Rolf Feltscher. RS-Prognose: Bitter zerreißt sich für den Klub und wird über den Sommer hinaus ein Zebra bleiben.

Leroy Kwadwo war nach überstandener Hüftverletzung unter Torsten Ziegner lange Zeit außen vor. Niklas Kölle und Baran Mogultay liefen dem 26-Jährigen hinten links den Rang ab. Weil Sebastian Mai und Marvin Senger in Essen gelbgesperrt fehlten, wurde Kwadwo plötzlich in der Innenverteidigung gebraucht, stand in drei der vergangenen vier Spielen über 90 Minuten auf dem Platz und zeigte ordentliche Leistungen. RS-Prognose: Kwadwo hat sich als gute Alternative erwiesen. Bleibt abzuwarten, ob das mit einem neuen Vertrag belohnt wird.

Marlon Frey war zuletzt im zentralen Mittelfeld gesetzt, strahlte in der Vergangenheit aber schon mal deutlich mehr Torgefahr aus. In dieser Saison stehen erst zwei Assists zu Buche. Der Vorteil: Der 26-Jährige ist als Allrounder flexibel einsetzbar und erfüllt die Altersstruktur zwischen jung und erfahren. RS-Prognose: Freys Zukunft ist offen. Er könnte dem angekündigten Kaderumbau zum Opfer fallen.

Marvin Ajani durfte in dieser Saison erst fünf Mal über die gesamte Spieldauer ran und muss dringend an seiner Flankenqualität arbeiten. Der Flügelflitzer wird in Fankreisen als nicht unumstritten gesehen. RS-Prognose: Ajani muss Heskamp, den er aus gemeinsamen Hallenser Zeiten gut kennt, noch überzeugen.

Kolja Pusch bewegt sich oft zwischen Genie und Wahnsinn. Der Offensivmann erzielte immerhin drei Saisontore und hatte seine genialen Momente. Oft genug kommt Pusch aber auch von der Bank und blieb völlig blass. RS-Prognose: Pusch kann für die Breite im Kader ein wichtiger Mann sein, eine Zukunft in Duisburg ist aber nicht in Stein gemeißelt.

Moritz Stoppelkamp befindet sich in blendender Verfassung. Ohne den Kapitän – auf und neben dem Platz ein wichtiger Faktor - bekommt der MSV nach vorne nicht viel auf den Kreis und ist extrem von seinem torgefährlichsten Angreifer (sieben Treffer, zehn Assists) abhängig. RS-Prognose: Obwohl Stoppelkamp im Dezember 37 Jahre alt wird, sollte der Routinier für ein Jahr weiterbeschäftigt werden.

Benjamin Girth war seit seinem Wechsel im Sommer extrem vom Verletzungspech verfolgt. Zwei Treffer in fünf Spielen sprechen für sich. Der Angreifer braucht noch Zeit und bringt in Topform sicher die Qualitäten eines Zweitligatorjägers mit. Der 31-Jährige fühlt sich nach eigener Aussage in Duisburg sehr wohl. RS-Prognose: Der MSV ist auf die Tore von Girth angewiesen und wird den Vertrag verlängern.

Aziz Bouhaddouz ist mit fast 36 Jahren der zweitälteste Spieler und war in den vergangenen zwei Jahren im Abstiegskampf besonders wichtig. In dieser Saison drückt der Schuh, der marokkanische WM-Teilnehmer von 2018 war nur zweimal erfolgreich (letztmals am 22. Oktober), musste gegen Zwickau sogar Mai den Vortritt als Stürmer lassen und stand beim 0:0 gegen Meppen nicht mal im Kader. RS-Prognose: Bouhaddouz' Zeit beim MSV endet im Sommer nach zweieinhalb Jahren.