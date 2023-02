MSV Duisburg: Neun Verträge laufen aus - Heskamp muss mit Verhandlungen noch warten

Im Rahmen der Vorstellung der MSV-Sonderausstellung in Wesel hat sich Ralf Heskamp über die Kaderplanungen geäußert. Es geht auch um die Zukunft von Kapitän Moritz Stoppelkamp.

MSV-Trainer Torsten Ziegner und Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp hörten am Donnerstagmorgen aufmerksam zu, als Volker Baumann, Vorstandssprecher des MSV Museum e.V., während eines Pressetermins im LVR Niederrheinmuseum in Wesel durch die Ende November 2022 eröffnete Vereinssonderausstellung „Leben. Liebe. Leidenschaft.“ führte (weitere Infos: www.msv-museum.de). Im Nachgang nahmen die Verantwortlichen auf den Haupttribünensitzen aus dem alten Wedaustadion Platz und standen den anwesenden Journalisten Rede und Antwort.

Bis zum 2. April können sich die MSV-Fans die Exponate, darunter auch Vincents Müllers Schuhe vom Tor des Monats in Meppen aus 70 Metern, noch anschauen, ehe die Ausstellung im Frühjahr in Duisburg fortgeführt wird. Die Ausstellungsstücke sind in mehrere Teile untergliedert und zeigen die Bereiche Fans, Jugend/NLZ, Historie vor 1960, Nationalspieler sowie die Fanfreundschaft mit dem gleichfarbigen niederländischen Klub De Graafschap, mit dem Heskamp im Sommer ein Testspiel vereinbaren möchte.

Lizenzbewerbung bis 1. März – Stoppelkamp liefert gute Argumente für neuen Vertrag

Auch Moritz Stoppelkamp wird in Zukunft möglicherweise im Museum seinen Platz finden. Der Vertrag des Kapitäns läuft, wie die Arbeitspapiere von acht weiteren Spielern (namentlich Kolja Pusch, Marlon Frey, Marvin Ajani, Benjamin Girth, Aziz Bouhaddouz, Joshua Bitter, Leroy Kwadwo und Lukas Raeder), zum 30. Juni aus. Heskamp hat zeitnahe Gespräche mit dem Routinier angekündigt. Noch gibt es zum Thema Kaderplanung allerdings „nichts Konkretes“ zu berichten. „Wir wollten die ersten Spiele abwarten. Diese Themen hängen auch vom Etat ab“, betonte der Sport-Geschäftsführer.

Hintergrund: Bis zum 1. März müssen der MSV und die weiteren 19 Drittligisten ihren Lizenzantrag für die kommende Saison beim DFB einreichen. Erst dann können genauere Angaben zum zur Verfügung stehenden Budget gemacht und die Verhandlungen über mögliche Vertragsverlängerungen vertieft werden.

Stoppelkamp, der im Dezember seinen 37. Geburtstag feiert, präsentiert sich aktuell in hervorragender Verfassung. Seit Ende Oktober kommt der Kapitän auf vier Treffer und fünf Assists. In den vergangenen drei Spielen war Duisburgs Nummer zehn dreimal erfolgreich. Gute Argumente, um trotz des hohen Alters über eine Weiterbeschäftigung beim MSV nachzudenken.