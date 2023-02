Rot-Weiss Essen möchte den Fans einen Derbysieg gegen den MSV Duisburg schenken. Dafür benötigt RWE neben einer guten Offensivleistung auch eine solide Defensivarbeit.

Während Sascha Voelcke (1. FC Bocholt) und Erolind Krasniqi (Teutonia Ottensen) für die Rückserie verliehen wurden, hatte nur ein Spieler Rot-Weiss Essen in der Wintertransferperiode fest verlassen. Dieser Abgang hatte es aber in sich. Kapitän Daniel Heber wechselte zum Zweitligisten 1. FC Magdeburg und unterschieb im Osten einen Vertrag bis 2026 – mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

Es stellte sich die Frage, ob und wie der Drittligist auf den Verlust des Innenverteidigers reagieren würde? Mittlerweile ist klar, dass die Verantwortlichen dem aktuellen Kader vertrauen und keinen Heber-Ersatz präsentierten. Zuletzt harmonierte die Innenverteidigung mit José-Enrique Ríos Alonso und Felix Herzenbruch – trotz der 0:3-Pleite in Elversberg – sehr solide.

In dieser Konstellation spielten die Essener bereits gegen Aufstiegsaspirant Saarbrücken (1:0) und den Halleschen FC (0:0) zu Null und kassierten beim SC Verl (1:1) erst in allerletzter Sekunde den Ausgleichstreffer.

Mit Mustafa Kourouma gibt es zudem noch einen talentierten Spieler, der mit den Hufen scharrt und sich auf der Innenverteidigerposition am wohlsten fühlt. Der 20-Jährige zeigte bereits, dass er den Ansprüchen der 3. Liga gewachsen ist.

Wir haben uns Gedanken gemacht, ob wir extern einen Spieler verpflichten oder ob wir maximales Vertrauen in unseren Kader haben – und wir haben maximales Vertrauen in die Jungs, die dem Kader angehören. Christoph Dabrowski.

Trotzdem hätten wohl nicht wenige RWE-Fans damit gerechnet, dass der Verein noch einen erfahrenen Verteidiger verpflichtet. Warum sich Essen gegen einen externen Heber-Nachfolger entschied, erklärte Trainer Christoph Dabrowski am Freitag: "Ich habe den Eindruck gehabt, dass wir in dieser Konstellation stabil waren. Es ist auch nicht immer einfach, kurzfristig auf bestimmten Positionen Spieler zu holen, die uns dann auch perspektivisch und über den Sommer hinaus weiterhelfen. Wir haben mehrere polyvalente Spieler. Bastians, Götze, Herzenbruch, Ríos Alonso, Kourouma und Sponsel können alle in der Innenverteidigung spielen. Wir haben uns Gedanken gemacht, ob wir extern einen Spieler verpflichten oder ob wir maximales Vertrauen in unseren Kader haben – und wir haben maximales Vertrauen in die Jungs, die dem Kader angehören."

Dieses Vertrauen möchte die Mannschaft rechtfertigen, wenn am Sonntag (05. Februar, 14 Uhr) der MSV Duisburg zum Derby an die Hafenstraße reist.