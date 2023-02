MSV Duisburg: "Coole Vorzeichen" - Ziegner über RWE und eigene Auswärtsstärke

Am Sonntag steigt in der 3. Liga das Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg. Beide Mannschaften können auf eine Serie zurückschauen, eine von beiden wird enden.

Die Spannung in der 3. Liga steigt. Das Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg steht in den Startlöchern. Anpfiff ist am Sonntag (5. Februar, RS-Liveticker) um 14 Uhr.

Auf der obligatorischen Pressekonferenz vor der Partie wurde MSV-Trainer Torsten Ziegner gefragt, ob ihn das Hinspiel noch wurmt. Seine Mannschaft hatte 2:0 geführt und innerhalb kürzester Zeit zwei Gegentore zum 2:2-Endstand hinnehmen müssen. Trotzdem blickt Ziegner mit einem positiven Gefühl zurück.

Im Anschluss an RWE-Derby drei Siege in Folge

"Es war ein Spiel, wo wir mit der Leistung zufrieden waren und gesehen haben, dass wir in der Lage sind, richtig guten Fußball zu spielen und Tore zu erzielen." Das Derby habe ihn zuversichtlich gestimmt und der Eindruck bestätigte sich. "Man hat in den Spielen darauf gesehen, dass wir auf einem guten Weg waren, mit der Mannschaft erfolgreich zu sein."

Das Unentschieden gegen RWE war die erste von fünf ungeschlagenen Partien in Folge. Gegen Zwickau (1:0), Freiburg II (3:1) und Meppen (3:0) wurden drei Siege geholt, in Oldenburg ein 1:1-Remis. Eine ähnliche Serie in den nächsten Wochen dürfte die Meidericher vorerst aller Abstiegssorgen entledigen.

Doch mit Rot-Weiss wartet ein Gegner, dessen Stärken Ziegner mit zwei Worten beschreibt: "Emotionen und Kampf. Die Zuschauer fordern das in dieser Stadt ein, dass die Mannschaft sich zerreißt, um jeden Meter Rasen auf dem Platz kämpft." Für Duisburg gehe es darum, sich in Bezug auf Einsatzbereitschaft, Durchsetzungsvermögen und Zweikampfstärke nicht den Schneid abkaufen zu lassen. "Dann haben wir eine gute Chance, zu gewinnen."

Dafür spricht zumindest ein weiterer Aspekt. "Wir wissen um unsere Stärke auf fremden Plätzen." Dreimal hintereinander hat der MSV auswärts gewonnen. Die RWE-Fans warten dagegen seit vier Heimspielen auf einen Sieg. "Es sind zumindest coole Vorzeichen. Man kann das im Fußball total schwer begründen, warum das so ist. Aber fest steht, dass wir uns auswärts leichter tun und ein besseres Spiel machen."

Allerdings hat Essen in den vier sieglosen Spielen kein einziges Mal verloren, sondern immer ein Unentschieden geholt. Das ist den Duisburgern auswärts in dieser Saison noch nicht gelungen. Fünf Siegen stehen fünf Niederlagen gegenüber. Eine der beiden Serien wird am Sonntag auf jeden Fall reißen.