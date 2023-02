SV Meppen: 90-maliger Drittligaspieler wechselt in die Regionalliga

Der SV Meppen hat am letzten Tag des Winter-Transferfensters zwei Zugänge begrüßt und zwei Spieler auch verabschiedet.

Der SV Meppen, Schlusslicht der 3. Liga, hat am letzten Tag des Winter-Transferfensters mit Marcos Alvarez und Bruno Soares noch einmal zwei erfahrene Akteure ins Emsland gelockt. Derweil hat der Klub auch zwei Spieler abgegeben.

Linksverteidiger Leon Kugland wird für ein halbes Jahr an den Nord-Regionalligisten Kickers Emden ausgeliehen. Der 23-Jährige kommt aus dem Nachwuchsleistungszentrum Emsland und hatte im vergangenen Sommer einen Profivertrag beim SVM unterschrieben. SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann: "Es ist gut und richtig, dass Leon mehr Spielpraxis bekommt, um sich weiterzuentwickeln. Eine Leihe in die Regionalliga ist aktuell eine sportlich sinnvolle Alternative."

Derweil gab Südwest-Regionalligist Kickers Offenbach am letzten Tag des Transferfensters noch eine Verstärkung für die Offensive bekannt. Mit Mike Feigenspan wechselt ein variabel einsetzbarer Flügelspieler an den Bieberer Berg und unterstützt ab sofort das Team des OFC.

Feigenspan wechselt nämlich vom SV Meppen, hier löste er seinen Vertrag auf, nach Offenbach und hat unter anderem bereits mehr als 90 Drittligaspiele in seiner Karriere bestritten. Der 27-jährige Außenspieler startete seine Karriere beim SC Paderborn und kennt durch seine Zeit bei KSV Hessen Kassel auch die Regionalliga Südwest gut. Der Rechtsfuß ist ein variabler Offensivspieler. Seine Hauptposition ist der rechte Flügel, er ist aber auch links und im Sturm einsetzbar.

"Wir sind froh, dass sich unsere Geduld ausgezahlt hat und wir mit Mike Feigenspan nach dem Abgang von Jakob Lemmer einen Spieler mit viel Tempo und Torgefahr für unsere Mannschaft hinzugewinnen konnten. Mike bringt höherklassige Erfahrung mit und möchte ab sofort beim OFC seine Qualität wieder auf den Platz bringen. Darauf freuen wir uns", meint Matthias Georg, OFC-Geschäftsführer.

Feigenspan ergänzt: "Ich freue mich sehr hier zu sein. Ging dann doch ganz schnell über die Bühne in den letzten Tagen. Ich habe Bock mit der Mannschaft etwas zu bewegen, ich glaube hier in der Stadt ist viel Feuer drin. Ich denke, dass die Mannschaft jetzt schon auf dem richtigen Weg ist, das sieht man. Ich will schnell Teil der Mannschaft werden, die Jungs kennenlernen und dann angreifen."