RWE: Ex-Stürmer über Neuzugang - "Er war in der Regionalliga unterfordert"

Rot-Weiss Essen hat am 30. Januar 2023 die Verpflichtung von Torben Müsel unter Dach und Fach gebracht. RS fragte bei einem Trainer nach, der den neuen Essener sehr gut kennt.

Torben Müsel ist ab sofort ein Spieler von Rot-Weiss Essen. Das gab der Verein offiziell bekannt.

Die letzten viereinhalb Jahre verbrachte der 23-jährige Offensivspieler bei Borussia Mönchengladbach. Gleich 31 seiner 54 Einsätze für die U23 des Bundesligisten verbuchte Müsel unter Trainer Arie van Lent. Der Fußballlehrer, der aktuell ohne Job ist, war selbst einst Stürmer bei Rot-Weiss Essen.

RevierSport fragte beim 52-jährigen Niederländer van Lent nach, was für einen Spielertypen und Menschen denn RWE da verpflichtet hat.

Arie van Lent, was für ein Spielertyp ist denn Torben Müsel?

Ich kenne den Torben ganz gut. Er ist unheimlich spielstark und hält sich zwischen den Linien vorne sehr gut auf. Von der Geschwindigkeit her ist das auch in Ordnung. Er strahlt durchaus Torgefahr aus. Torben fühlt sich im Zentrum als Zehner oder auf so einer halben Neuner-Position am wohlsten.

Glauben Sie, dass er Rot-Weiss Essen auf Anhieb verstärken wird?

Das wird man dann sehen. Aber er hat auf jeden Fall das Zeug dazu. Denn in der Regionalliga war Torben unterfordert. Die Bundesliga ist für ihn noch zu hoch. Aber in der 3. Liga kann er sich jetzt bewähren. Er ist ein klarer und sachlicher Typ, der sich auch von den Emotionen in Essen eher nicht beeinflussen lassen wird. Ich bin da zuversichtlich, dass das mit Müsel und RWE eine gute Geschichte wird.

Sie sind seit ihrem Aus im Sommer 2021 in Unterhaching ohne Job. Was machen Sie aktuell?

Es gab immer mal wieder Anfragen. Aber das Richtige war nicht dabei. Ich möchte auch in der Region bleiben und nicht mehr zum Beispiel nach München ziehen. Ich lebe in Korschenbroich und bin hier glücklich. Ein Verein aus Nordrhein-Westfalen wäre das Richtige. Aber auch ich weiß natürlich, dass das Geschäft kein Wunschkonzert ist. Ich bin da geduldig. Bis dahin langweile ich mich auch nicht. Ich gucke gerne und viel Fußball, bin in den Stadien, bin bei TV-Auftritten als Experte tätig. Ich habe schon einiges zu tun (lacht).

Arie van Lent erzielte im Jahr 2006 in 21 Einsätzen für Rot-Weiss Essen sechs Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

Am Sonntag steht das Derby zwischen Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg an: Wie sehen Sie da die Rollen verteilt?

Ich bin natürlich immer noch ein Sympathisant von Rot-Weiss Essen. Ich habe da 2006 eine kurze, aber auch sehr emotionale Zeit gehabt. Leider haben die Knochen nicht mehr mitgemacht, so dass ich nach einem Jahr in Essen meine Karriere beenden musste. Ich verfolge den Verein immer noch mit Interesse. Sie haben sich in der 3. Liga stabilisiert und werden auch die Klasse halten. Davon bin ich überzeugt. Mit den Zuschauern im Rücken, ihrem Powerfußball und nun auch Torben Müsel im Team wird RWE auch den MSV im Derby besiegen.