RWE: Offensivspieler ist da! Das sagen Nowak, Dabrowski und der Neuzugang

Rot-Weiss Essen hat einen neuen Offensivspieler verpflichtet. Torben Müsel kommt von Borussia Mönchengladbach.

Das, was diese Redaktion bereits ankündigt hatte, ist nun auch offiziell: Torben Müsel wird ab sofort für Rot-Weiss Essen auf Torejagd gehen. Der 23-jährige Offensivspieler wechselt von Borussia Mönchengladbach an die Hafenstraße und unterzeichnete am Montag - 30. Januar 2023 - einen Vertrag bis 2024.

"Wir haben noch nach einem Spieler gesucht, der in der Offensive nahezu jede Position besetzen kann und uns für den Gegner schwerer ausrechenbar macht. Mit Torben haben wir einen solchen Spielertypen gefunden. Er kann uns mit seiner Torgefahr und seinen spielerischen Fähigkeiten direkt weiterhelfen, ist aufgrund seines Alters aber auch noch entwicklungsfähig und bringt viel Potential mit. Wir freuen uns, dass sich Torben für uns entschieden hat und wir ihn fest verpflichten konnten", erklärt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

"Torben ist ein sehr variabler Spieler, der uns in der Offensive noch einmal mehr Möglichkeiten gibt. Er sucht viele spielerische Lösungen, hat dabei aber auch immer Zug zum Tor. Ich bin überzeugt davon, dass Torben uns gefährlicher machen und weiterhelfen wird", ergänzt Chef-Trainer Christoph Dabrowski.

Müsel wurde in der Jugend des 1. FC Kaiserslautern ausgebildet, ehe er mit 18 Jahren einen Profivertrag bei Borussia Mönchengladbach erhielt. Zumeist lief der Rechtsfuß für die U23 der Fohlen in der Regionalliga West auf, in der vergangenen Saison war Müsel für ein halbes Jahr an den belgischen Erstligisten KAS Eupen ausgeliehen.

Torben Müsel: "Ich freue mich sehr auf RWE und die Chance, mich zukünftig auf Drittliganiveau beweisen zu können. Die Verantwortlichen haben mir einen klaren Plan für die Zukunft aufgezeigt und ich werde alles geben, um der Mannschaft weiterzuhelfen."

Insgesamt bringt es Müsel in seiner Karriere auf zwei Bundesliga- sowie jeweils neun Zweitliga- und Jupiler Pro League-Einsätze. In der Regionalliga West lief er zudem in 54 Spielen auf, in denen er 21 Tore schoss und vier weitere vorbereitete. Allein in der laufenden Saison kam er zu zehn Einsätzen und war an sieben Toren, fünf eigene Treffer und zwei Vorlagen, beteiligt.