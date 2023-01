RWE: Von einem Bundesligisten - Verstärkung für die Offensive im Anflug

Rot-Weiss Essen hat in dieser Winter-Transferperiode bislang zwei Spieler an Regionalliga-Klubs verliehen. Nun ist auch der erste Zugang fix.

"Es kann noch etwas, muss aber auch nichts passieren", sagte Jörn Nowak, Sportchef bei Rot-Weiss Essen, am Sonntagmorgen - 29. Januar - gegenüber dieser Redaktion.

Am Sonntag passierte, zumindest offiziell, nichts mehr. Doch nach unseren Informationen hat sich RWE hinter verschlossenen Türen mit einem Spieler über einen Wechsel an die Hafenstraße geeinigt. Am Montag, 30. Januar, soll dieser Akteur dann auch offiziell beim Drittligisten vorgestellt werden. Vorausgesetzt: Der Medizincheck wird erfolgreich absolviert.

Wie diese Redaktion erfuhr, handelt es sich hierbei um Torben Müsel. Der 23-Jährige besitzt bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach einen Profivertrag, kam in dieser Saison jedoch nur in der Reserve der Gladbacher, die in der Regionalliga West auf Platz zwei hinter Preußen Münster liegt, zum Einsatz.

In zehn Spielen konnte Müsel, der im Offensivbereich flexibel einsetzbar ist, sich aber hinter den Spitzen am wohlsten fühlt, fünf Tore für die Mannschaft von Eugen Polanski erzielen. Hinzu kommen zwei Vorlagen. Kurzum: Zehn Spiele, fünf Buden, zwei Assists - eine starke Bilanz! Insgesamt kommt er auf 51 Spiele (21 Treffer, vier Vorlagen) für die Gladbacher Zweitvertretung.





Für einen Bundesligaeinsatz langte es für Müsel noch nicht. Doch in Gladbach besitzt er noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Für den Wechsel nach Essen soll der Kontrakt am Niederrhein aufgelöst werden. RWE will Müsel fest verpflichten.

Der gebürtige Rheinland-Pfälzer wurde beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet, spielte in den U18-, U19-, und U20-Nationalmannschaften des DFB und steht seit dem 1. Juli 2018 bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag.

Müsel wurde bereits in der vergangenen Saison im Winter ausgeliehen. Von Januar bis Juni 2022 spielte er in Belgien für KAS Eupen. Hier kam er zu zehn Einsätzen, konnte aber in insgesamt 322 Spielminuten kaum auf sich aufmerksam machen. Auch ein Muskelfaserriss hatte ihn zurückgeworfen. Bei Rot-Weiss Essen soll er den Konkurrenzkampf in der Offensive ankurbeln und sich im Bestfall als sofortige Verstärkung entpuppen.