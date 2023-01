BVB: Zwölf Scorerpunkte in der Regionalliga - U23 holt diesen Mittelstürmer

15 Tore in 19 Spielen: Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund stellt den zweitschwächsten Angriff der 3. Liga. Jetzt reagieren die Verantwortlichen.

Es läuft nicht rund bei der U23 von Borussia Dortmund: Der Drittliga-Nachwuchs des Bundesligisten hat die letzten fünf Begegnungen in Folge verloren und stellt mit nur 15 geschossenen Treffern in 19 Spielen den zweitschwächsten Angriff der 3. Liga. Nur Bayreuth (14 Tore) ist noch schwächer.

Zudem hat der BVB II zuletzt auch einen Stürmer verloren. Nach dem Wechsel von Moritz Broschinski zum VfL Bochum hat Borussia Dortmunds U23 reagiert und Moses Otuali vom Hamburger SV verpflichtet. Der 20-jährige Mittelstürmer unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Otuali wurde in der Jugend des Eimsbütteler TV ausgebildet, bevor er über die weiteren Nachwuchs-Stationen Nettelnburg, Erzgebirge Aue und VfL Wolfsburg im Sommer 2021 nach Hamburg zurückkehrte und dort für die Reserve des HSV auf Torejagd ging.

BVB II - Winter-Transfers Zugänge: Cyrill Akono (SC Verl), Moses Otuali (Hamburger SV II) Abgänge: Moritz Broschinski (VfL Bochum), Valentino Vermeulen (Willem II Tilburg), Marco Hober (SV Rödinghausen), Jayden Braaf (Hellas Verona), Kolbeinn Finnsson (Lyngby BK)

Er traf in 29 Spielen 13-mal für die Hanseaten und bereitete vier Treffer vor. In dieser Regionalliga-Nord-Saison waren es neun Treffer und drei Vorlagen in 20 Einsätzen.

"Wir wollten Moses eigentlich erst zum Sommer verpflichten und freuen uns uns umso mehr, dass der Wechsel nach dem Abgang von Moritz Broschinski zum VfL Bochum schon jetzt geklappt hat. Moses wird uns mit seiner Torgefahr und Geschwindigkeit sofort helfen", sagt Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der BVB U23-Mannschaft.