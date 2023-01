VfL Bochum: Fix! Neuer Stürmer kommt von Borussia Dortmund

Der VfL Bochum hat einen neuen Stürmer verpflichtet. Es handelt sich um Moritz Broschinski, der aus der U23 von Borussia Dortmund kommt.

3:1-Heimsieg gegen Hertha BSC, die Abstiegsränge verlassen: Der VfL Bochum hat am Samstag einen perfekten Start in die Restrunde der Bundesliga gefeiert. Und auch tags darauf gab es gute Nachrichten für den Revierklub: Die Verpflichtung von Moritz Broschinski ist perfekt.

Der 22-Jährige kommt von Borussia Dortmund, wurde dort in der U23 eingesetzt. Er soll die Offensive des VfL verstärken und hat einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet. Der Transfer hatte sich bereits angebahnt. Im Werben um Broschinski stachen die Bochumer nach RS-Infos die Zweitligisten Holstein Kiel und Hansa Rostock sowie den Drittligisten Rot-Weiss Essen aus.

Bochums Sportchef Patrick Fabian bezeichnete Broschinski im Rahmen der Verkündung als "hochtalentierten Stürmer, der in seinen jungen Jahren seine Qualitäten bereits in Cottbus und in Dortmund unter Beweis gestellt hat".

Hintergrund: Der 1,90-Meter-Mann stammt aus der Jugend von Cottbus und sammelte beim Traditionsklub erste Einsätze im Seniorenbereich. 2020 wechselte er nach Dortmund. Für die BVB-Reserve spielte Broschinski bislang 33 Mal und erzielte drei Tore. Mehrere Verletzungspausen verhinderten weitere Einsätze.





"Er besitzt eine große Mentalität und bringt fußballerisch sowie athletisch alle Voraussetzungen mit, um den nächsten Schritt in der Bundesliga zu gehen. Wir sind überzeugt davon, dass ihm dieser bei uns gelingen wird und wir an ihm in Zukunft viel Freude haben werden", lässt sich Fabian zitieren.

Der frühere deutsche U19-Nationalspieler ist nach Keven Schlotterbeck (SC Freiburg/Leihe) und Pierre Kunde (Olympiakos Piräus/Leihe) der dritte Neuzugang in diesem Winter. Er ist flexibel einsetzbar und soll das Bochumer Offensivspiel variabler machen.

"Natürlich träumt man schon als Kind davon, eines Tages in der Bundesliga zu spielen", sagt Broschinski zu seinem Wechsel. "Beim VfL Bochum bin ich diesem Traum, auf den ich jahrelang hingearbeitet habe, nun ein Stück nähergekommen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft auch im kommenden Jahr in der Bundesliga spielen werden."