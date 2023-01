RWE: Warum für Kevin Holzweiler kein Winter-Wechsel infrage kommt

Rot-Weiss Essen gastiert am Freitagabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim Spitzenreiter SV Elversberg. Kevin Holzweiler hofft auf einen Einsatz, mal einen längeren.

Seit der vergangenen Sommervorbereitung ackert Kevin Holzweiler hart, um wieder zu seiner Bestform zu gelangen.

Ein Kreuzbandriss Ende Oktober 2021 hatte den Profi von Rot-Weiss Essen weit zurückgeworfen. Der quirlige Flügelflitzer hat eine lange Leidenszeit hinter sich, die erst im vergangenen Sommer endete. Doch auch nach seiner Rückkehr war er noch lange nicht der Alte.

"Ich habe schon länger gebraucht, bis ich wieder fit war. Es reicht jetzt für 60, 70 Minuten, denke ich. Ein Kreuzbandriss ist mit die schlimmste Verletzung für einen Fußballer. Da muss man viel Geduld haben und hart am Comeback arbeiten. Aber diese Zeit hat mich auch erwachsen gemacht", erzählt "Holz", wie er in der RWE-Mannschaft genannt wird.

Ende Oktober 2022, ein gutes Jahr nach seinem Kreuzbandriss, dann das Comeback: Beim 1:1 gegen den FSV Zwickau wurde Holzweiler für die letzten fünf Minuten ins Spiel geschmissen. Seit diesem Zeitpunkt bekommt er immer wieder mal eine knappe Viertelstunde Einsatzzeit.

"'Holz' ist lange ausgefallen und hat eine harte Zeit hinter sich. Er muss immer noch körperlich an sich arbeiten. Aber wir wissen auch um seine Qualitäten. Es ist gut, solch einen Spieler in seinem Kader zu haben. Allen voran, wenn er topfit ist", sagt RWE-Trainer Christoph Dabrowski.

Aufmunternde Worte für den 28-jährigen Holzweiler, der in dieser Saison bislang zu vier Kurzeinsätzen kam. Auch aufgrund der hohen Dabrowski-Meinung über ihn, denkt er nicht an einen vorzeitigen Winter-Wechsel.

Zuletzt hatte nach RevierSport-Informationen der 1. FC Bocholt beim Außenbahnspieler, der ausgebildeter Einzelhandelskaufmann ist, angefragt. "Das kommt nicht infrage. Ich bin jetzt wieder fit und voller Tatendrang. Ich will mich hier in Essen durchsetzen und im Optimalfall für eine Vertragsverlängerung empfehlen. Ich spiele sehr gerne für RWE. Ich fühle mich hier pudelwohl", betont der ehemalige Spieler von Viktoria Köln und Borussia Mönchengladbach II, dessen Vertrag in Essen nach der laufenden Serie ausläuft.

Neben 176 Einsätzen in der Regionalliga spielte Holzweiler auch schon 59 Mal in Liga drei. In dieser Saison sollen noch einige Einsätze hinzukommen - am besten schon am Freitagabend in Elversberg. Holzweiler: "Wir werden wieder alles raushauen und unseren Stiefel versuchen durchzudrücken. Wenn wir eine sehr gute Leistung abrufen, können wir auch bei diesem schweren Gegner bestehen und ich hoffe, dass ich der Mannschaft mit meinen Qualitäten auch in diesem Spiel helfen kann."