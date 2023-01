1. FC Bocholt: Ehemaliger Alemannia-Aachen-Stürmer im Training - RWE-Flügelflitzer kein Thema

Der 1. FC Bocholt ist noch auf der Suche nach einer offensiven Verstärkung. Aktuell will sich ein Angreifer für einen Vertrag am Hünting empfehlen.

Den 1. FC Bocholt haben im Winter mit Robert Nnaji, Kento Wakamiya (beide SSVg Velbert) zwei Offensivspieler und Arman Corovic, ein Innenverteidiger, (ETB SW Essen) gleich drei Spieler verlassen.

Während der Aufsteiger in der Abwehr, auch durch die Rückkehr von Gino Windmüller (nach Kreuzbandriss im Sommer, Anm. d. Red.) gut aufgestellt ist, drückt in der Offensive der Schuh.

"Wir suchen einen flexiblen Außenbahnspieler, der stark im Eins-gegen-Eins-Duell ist. Es kann auch ein Spieler aus der 3. Liga sein, der ausgeliehen werden möchte. Die Hauptsache ist, dass es ein Mann ist, der uns sofort weiterhilft und verstärkt", erklärte Marcus John kürzlich gegenüber RevierSport.

Solch ein Mann könnte Oluwabori Falaye sein. Diesen lud der Bocholter Sportchef zum Probetraining ein. Der 24-jährige Angreifer sammelte zwischen 2020 und 2022 39 Regionalliga-Einsätze für Alemannia Aachen (ein Tor). Ob der Kanadier in Bocholt ein Thema für eine feste Verpflichtung wird, ist noch offen.

John gegenüber RS: "Wir testen ihn gerade. Wir schauen uns ihn auch am Samstag im Testspiel gegen Meerbusch an. Wir haben aber auch ein anderes heißes Eisen im Feuer. Jedoch müssen wir hier ein paar Tage abwarten. Mal schauen, was in den nächsten Tagen passiert."

1. FC Bocholt: Kevin Holzweiler von RWE kein Thema

Derweil ist Kevin Holzweiler von Rot-Weiss Essen kein Thema in Bocholt. Nach RS-Informationen haben die Bocholter nämlich beim Ergänzungsspieler - drei Einsätze über insgesamt 27 Spielminuten - angefragt, aber auch schnell einen Korb erhalten. John und Holzweiler kennen sich noch aus gemeinsamen Mönchengladbacher Zeiten. Doch zu einer Zusammenkunft in Bocholt wird es in diesem Winter nicht kommen.