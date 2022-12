Testspiel: So startet Rot-Weiss Essen in den Jahresabschluss gegen Paderborn

Seite: 1 von 1

Zum Jahresabschluss empfängt Rot-Weiss Essen den Zweitligisten SC Paderborn ab 13 Uhr (RevierSport-Ticker) zum Test an der Hafenstraße. Neun Tage nach dem Trainingsauftakt ist es das erste Testspiel der Essener in dieser Winter-Vorbereitung. Die Paderborner traten dagegen schon gestern zum Testspiel gegen den VfL Bochum an. Nach 90 Minuten stand es dort 1:1.

Vor dem Anpfiff des Testspiels wanderten die Augen aber erstmal neben das Stadion an der Hafenstraße. Dort wurde die Eröffnung des neuen Trainingsplatzes gefeiert.

Doch zurück zum Spiel: „Das wird ein guter Test gegen einen starken Zweitligisten“, freute sich Christoph Dabrowski vorab auf das Kräftemessen. Der Coach kündigte ein Spiel mit vielen Wechseln an. „Wir haben aktuell 24 Mann im Training und alle sollen dann am Samstag auch auf ihre Spielzeit kommen.“

Für eine Startelf musste er sich dennoch entscheiden. Dabrowski setzt zu Beginn des Spiels auf Jakob Golz im Tor. In der Viererkette bekommt Andi Wiegel neben Felix Herzenbruch, Daniel Heber und Felix Bastians die Chance sich zu beweisen. Clemens Fandrich, Björn Rother und Felix Götze bilden das Mittelfeld. In der Offensive starten Isaiah Young, Kevin Holzweiler und Luca Wollschläger. Auf der Bank nimmt unter anderem Testspieler Tobias Warschewski Platz.

Rot-Weiss Essen: Golz – Wiegel, Herzenbruch, Heber, Bastians – Fandrich, Rother, Götze – Young, Holzweiler - Wollschläger SC Paderborn: Schulze – van der Werff, Donner, Rohr – Müller – Conteh, Muslija, Mehlem, Carls – Tachie, Platte

Beim Zweitligisten aus Paderborn wird im Vergleich zur gestrigen Partie gegen den VfL Bochum komplett durchgetauscht. So ist unter anderem Schalke-Leihgabe Marvin Pieringer nicht dabei. Dafür starten unter anderem der ehemalige Dortmunder Richmond Tachie und Ex-Schalker Felix Platte im Sturm.

Eine angezogene Handbremse dürfte es bei den Spielern nicht geben, die Zeit sich bei Trainer Dabrowski zu beweisen ist für die RWE-Spieler knapp. Schließlich geht es bereits am 14. Januar weiter mit dem Heimspiel gegen gegen den Halleschen FC. Zuvor gibt es noch einen Test gegen Podolski-Klub Gornik Zabrze (7. Januar) und den Schauinsland-Reisen-Cup Gummersbach in der Halle (8. Januar).