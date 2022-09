RWE: Felix Schlüsselburg hat einen neuen Klub gefunden

Rot-Weiss Essen hat im Sommer - inklusive Leihgeschäften - zwölf Spieler verabschiedet. Bislang waren zwei Mann ohne neuen Klub, jetzt ist es nur noch ein Akteur.

Rot Weiss Ahlen hat einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen. Von Rot-Weiss Essen kommt Felix Schlüsselburg an die Werse.

Der 21-Jährige durchlief die Jugend von Borussia Dortmund und wurde nach seiner Ausbildung in der U19 der Schwarz-Gelben von den Essenern im Sommer 2020 verpflichtet. In der vergangenen Saison wurde der defensive Mittelfeldspieler an den SV Lippstadt ausgeliehen. Der 1,87 Meter große Neuzugang kann auf 30 Regionalligaeinsätze zurückblicken und auf verschiedenen defensiven Positionen eingesetzt werden. Für RWE kam er in den zwei Jahren lediglich zu Spielen im Niederrheinpokal, ein Regionalliga-Einsatz blieb Schlüsselburg genauso wie ein Drittliga-Spiel für RWE verwehrt. "Felix hat in Lippstadt bewiesen, dass er Regionalliga-Format hat. Er ist ein talentierter Mann, der uns weiterhelfen wird", sagt RWA-Trainer Andreas Zimmermann.

In der abgelaufenen Sommer-Transferperiode hatte Rot-Weiss Essen Luca Dürholtz (SV Elversberg), Fabian Rüth (Rot-Weiß Koblenz, ausgeliehen) und Nico Haiduk (Schwarz-Weiß Essen, ausgeliehen) und den Vertrag mit Schlüsselburg, der bis zum 30. Juni 2023 gültig war, aufgelöst. Nun ist auch Schlüsselburg fündig geworden. Einzig Zlatko Janjic hat noch keinen neuen Arbeitgeber präsentiert.

Die Abgänge von Rot-Weiss Essen in der Saison 2022/2023 im Überblick: Marius Kleinsorge (nach Leihe vom 1. FC Kaiserslautern, SV Meppen), Daniel Davari (Rot-Weiß Oberhausen), David Sauerland (Alemannia Aachen), Nils Kaiser (SC Wiedenbrück, ausgeliehen), Zlatko Janjic (Ziel unbekannt), Felix Heim (Alemannia Aachen), Timur Kesim (SG Wattenscheid 09, ausgeliehen), Yannick Langesberg (TSV Steinbach Haiger), Luca Dürholtz (SV Elversberg), Fabian Rüth (Rot-Weiß Koblenz, ausgeliehen), Nico Haiduk (Schwarz-Weiß Essen, ausgeliehen), Felix Schlüsselburg (Rot Weiss Ahlen).