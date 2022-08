RWE: Offiziell! Nach Fandrich und Götze - nächster Neuer ist da

Rot-Weiss Essen gibt weiter Vollgas auf dem Transfermarkt! Nach Clemens Fandrich und Felix Götze hat der Drittligist am Dienstag (30. August) den nächsten Neuen vorgestellt.

Rot-Weiss Essen hat sich die Dienste von Andreas Wiegel gesichert. Diesen Transfer hatte RevierSport bereits angekündigt.

Der 31-jährige Rechtsverteidiger, der zuletzt bei Nordost-Regionallist BFC Dynamo Berlin am Ball war, überzeugte die Verantwortlichen im Probetraining.

Zugänge: Felix Schlüsselberg (nach Leihe nach Lippstadt), Mustafa Kourouma (eigene U19), Ron Berlinski (SC Verl), Björn Rother (Hansa Rostock), Aurel Lobongo (FC St. Pauli II), Felix Wienand (Schalke II), Meiko Sponsel (1. FC Köln II / Leihe), Nico Hajduk (eigene U19), Lawrence Ennali (Hannover 96 / Leihe), Moritz Römling (VfL Bochum / Leihe), Andreas Wiegel, Clemens Fandrich (beide zuletzt ohne Verein), Felix Götze (FC Augsburg, ausgeliehen) Abgänge: Daniel Davari (RW Oberhausen), David Sauerland (Alemannia Aachen), Nils Kaiser (SC Wiedenbrück / Leihe), Zlatko Janjic (unbekannt), Felix Heim (Alemannia Aachen), Timur Kesim (SG Wattenscheid 09 / Leihe), Yannick Langesberg (TSV Steinbach), Luca Dürholtz (SV Elversberg)

"Andreas ist ein routinierter Spieler, der uns mit seinem Selbstbewusstsein zusätzliche Sicherheit sowie Stabilität verleihen wird. Zudem kennt er die Region und das Arbeiten in einem Traditionsvereinen bestens. In den Trainingstagen konnte er durch seinen Fitnesszustand überzeugen. Gemeinsam haben wir uns daher schnell für eine Verpflichtung entschieden", erklärt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

"Mit der Verpflichtung von Andreas gewinnen wir einen energie- und temporeichen sowie flexibel einsatzbaren Spieler, der sowohl seine Aufgaben in der Defensive zuverlässig erledigt als auch offensiv Gefahr ausstrahlen kann. Hinzu kommt seine Erfahrung in der 3. Liga, die uns sicherlich weiterhelfen wird" kommentiert RWE-Chef-Trainer Christoph Dabrowski.

Andreas Wiegel: "Ich freue mich sehr, dass der Wechsel zu Rot-Weiss Essen geklappt hat. Die Mannschaft und das Trainerteam haben mich in den bisherigen Trainingseinheiten super aufgenommen. Ich bin mir sicher, dass ich mit meiner Erfahrung weiterhelfen kann und freue mich darauf, dass es endlich richtig losgeht."

Andreas Wiegel blickt in seiner Karriere auf 87 Drittliga- und 55 Zweitliga-Einsätze zurück. Nach der Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum des FC Schalke 04, landete der Defensivspieler über die Stationen Erzgebirge Aue und Rot-Weiß Erfurt 2015 beim MSV Duisburg. Für die Zebras war Wiegel schließlich vier Jahre am Ball. Nach einem zweijährigen Engagement beim belgischen Erstligisten Waasland-Beveren, wo er Teamkollege von RWE-Verteidiger Felix Bastians war, wechselte Wiegel 2021 zum BFC Dynamo Berlin. Mit dem Nordost-Regionalligisten schaffte es der gebürtige Paderborner zuletzt als Stammspieler in die Drittliga-Relegation einzuziehen, scheiterte hier jedoch am VfB Oldenburg.