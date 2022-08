RWE: Im Probetraining überzeugt: Wiegel fest verpflichtet

Rot-Weiss Essen hat zum zweiten Mal am Montag auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Ein Probespieler hat sich in den Kader des Drittligisten gespielt und wurde - nach RS-Informationen - fest verpflichtet.

Rot-Weiss Essen war am Montag fleißig auf dem Transfermarkt aktiv. Neben der Leihe von Bundesliga-Profi Felix Götze, hat der Drittligist - nach Informationen von RevierSport - auch Probespieler Andreas Wiegel unter Vertrag genommen. Der Rechtsverteidiger hatte sich seit Mittwoch im RWE-Training zeigen und Trainer Christoph Dabrowski offensichtlich überzeugen können.

Außerdem hatten die Essener enormen Bedarf auf der Position, die der 31-Jährige bekleidet, gesehen: Meiko Sponsel wird nach seinem Meniskusriss wahrscheinlich noch ein paar Wochen ausfallen, Sandro Plechaty ist derzeit nicht in Form. Oguzhan Kefkir zeigte gegen Ingolstadt zwar, dass er auch defensiv helfen kann - gelernter Außenverteidiger ist er aber nicht.

Diese Lücke soll nun Wiegel schließen, der den RWE-Kader um eine gehörige Portion Erfahrung bereichert. Der gebürtige Paderborner, der in der vergangenen Saison mit dem BFC Dynamo Meister der Regionalliga Nordost wurde und in der Aufstiegsrelegation knapp am VfB Oldenburg scheiterte, spielte vier Jahre beim MSV Duisburg (2015 bis 2019) und sechs Jahre beim FC Schalke 04 (2006 bis 2012).

Dabrowski hatte sich schon nach seinen ersten Eindrücken angetan von den Fähigkeiten des 31-Jährigen gezeigt. "Er wirkt sehr griffig und robust und verfügt über richtig viel Tempo." Alles Attribute, die dabei helfen sollen, den ersehnten ersten Saisonsieg in der 3. Liga einzufahren.