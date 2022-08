3. Liga: Nächster RWE-Gegner siegt - SVE mit 1. Niederlage in 2022

Nun hat es auch die SV Elversberg erwischt. Der Klub kassierte die erste Niederlage im Jahr 2022. Der nächste RWE-Gegner, Viktoria Köln, siegte derweil am 2. Spieltag.

Viktoria Köln reist mit einer breiten Brust am Dienstag (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) an die Essener Hafenstraße. Der Gegner von Rot-Weiss Essen am 3. Spieltag besiegte an diesem Wochenende vor 2123 Zuschauern den SV Wehen Wiesbaden mit 1:0. Patrick Koronkiewicz (77.) erzielte den Siegtreffer für die Kölner.

In der ersten Halbzeit hatte der SVWW, der sich zum Saisonauftakt beim 1:1 gegen Borussia Dortmund II mit einem Punkt begnügen musste, mehr vom Spiel und die besseren Chancen. Neuzugang John Iredale (13./28.) und Benedict Hollerbach (23.) vergaben jedoch. Das rächte sich nach dem Wechsel, als Koronkiewicz Gäste-Torwart Florian Stritzel aus etwa zehn Metern überwand.

So spielte der nächste RWE-Gegner Viktoria Köln: Voll - Koronkiewicz (90.+5 Heister), L. Dietz, Greger, N. May - Sontheimer, Fritz - Risse (46. Siebert), Philipp (46. Saghiri), Lankford (63. Stehle) - R. Meißner (63. Handle).

Derweil musste der nächste Gegner des MSV Duisburg, der FSV Zwickau, eine 0:3-Pleite einstecken. Durch einen Hattrick des Mittelstürmers Marvin Pourié besiegte der SV Meppen den FSV Zwickau mit 3:0 (0:0). Alle drei Tore schoss der ehemalige Braunschweiger vor 6130 Fans erst in der Schlussphase: Pourié traf in der 75., 81. und in der dritten Minute der Nachspielzeit. Zwickau war lange Zeit ein gleichwertiger Gegner, spielte nach einer Gelb-Roten-Karte für Jan Löhmannsröben in der 49. Minute aber nur noch in Unterzahl.

So spielte der nächste MSV-Gegner FSV Zwickau: Brinkies - Butzen, Ziegele, Frick, Coskun - Göbel (62. L. Krüger), Löhmannsröben, Könnecke, R. Herrmann (80. von Schroetter) - R. König (46. Eichinger), D. Baumann (52. Jansen).

Aufsteiger VfB Oldenburg verlor beim TSV 1860 München mit 0:1 (0:0), bot dabei aber erneut eine überzeugende Leistung. Das Siegtor von Jesper Verlaat fiel erst in der 75. Minute. Auch die weiteren Aufsteiger Bayreuth (0:1 gegen Freiburg II) und SV Elversberg (0:2 gegen Saarbrücken) verloren ihre Spiele. Für Elversberg war es die erste Niederlage im Jahr 2022.

Drittligist SG Dynamo Dresden hat seine schwarze Serie im Jahr 2022 beendet. Nach 21 Pflichtspielen ohne Sieg gelang den Sachsen erstmals wieder ein Erfolg. Die Dresdner gewannen am Samstag vor 11 804 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion das mitteldeutsche Duell beim Halleschen FC mit 2:0 (1:0). Die Treffer für die Gäste erzielten Jonas Nietfeld (14., Eigentor) und Patrick Weihrauch (80.). Den letzten Erfolg hatten die Schwarz-Gelben am 12. Dezember 2021 beim 1:0 (0:0)-Erfolg in der zweiten Bundesliga beim FC Erzgebirge Aue gefeiert. Durch die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel übernahmen die Saalestädter vorerst die Rote Laterne. wozi mit dpa