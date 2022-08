MSV Duisburg: Niederrheinpokal-Spiel verschoben, kein Heimrecht-Tausch

Der Termin für das Niederrheinpokal-Erstrundenduell zwischen Victoria Mennrath und dem MSV Duisburg steht fest. Gespielt wird beim Landesligisten.

Nach dem peinlichen Halbfinal-Aus beim SV Straelen in der Vorsaison will es der MSV Duisburg in dieser Niederrheinpokal-Saison besser machen. In der ersten Runde Ende August steht zunächst eine Pflichtaufgabe für die Zebras an. Sie gastieren beim Landesliga-Aufsteiger Victoria Mennrath.





Jetzt wurde der genaue Spieltermin fixiert: Wie die Klubs mitteilen, steigt die Partie am Abend des Donnerstag, 25. August (19.30 Uhr). Ursprünglich wurde der 24. August angepeilt. Ausgetragen wird die Begegnung im Naturstadion Mennrather Kull. Damit ist klar, dass die Vereine darauf verzichten, das Heimrecht zu tauschen. Tickets wird es Angaben der Mennrather zufolge voraussichtlich ab dem 8. August geben.