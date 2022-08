3. Liga: Erfahrung in Liga zwei und drei - Meppen holt Ex-Duisburger

Der SV Meppen hat sein Mittelfeld für die Spielzeit in der 3. Liga verstärkt.

In die 3. Liga ist der SV Meppen mit einem 1:1 gegen Aufsteiger VfB Oldenburg gestartet. Wenige Tage später gab es im Verbandspokal gegen den VfB eine empfindliche 0:5-Klatsche.

Nun hat der SVM noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen Spieler verpflichtet, der bereits Erfahrung in der 2. Bundesliga und der 3. Liga besitzt.

Mirnes Pepić, der für den SC Paderborn und Erzgebirge Aue 17 Mal in der 2. Bundesliga auflief, wird ab sofort für die Emsländer spielen. Der 26-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag über ein Jahr. Zuletzt spielte der in Montenegro geborene Pepić bei den Würzburger Kickers, die zuletzt aus der 3. Liga abstiegen. Davor war er beim MSV Duisburg aktiv. Für die Zebras war er allerdings nur sieben Mal in der 3. Liga aktiv.

Nun soll er die Lücke schließen, die Luka Tankulic hinterlässt. Er verletzte sich am Meniskus und wird in der Hinrunde wohl nicht mehr für Meppen auflaufen können.

SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann betont: „Es ist sehr schmerzhaft, dass uns Luka Tankulic in zentraler Position verletzungsbedingt länger nicht zur Verfügung steht. Deshalb ist es wichtig, dass wir mit Mirnes Pepić einen erfahrenen Mittelfeldspieler bekommen, der nachgewiesen hat, dass er auf hohem Niveau ein Spiel gestalten kann. Ich bin sicher, dass Mirnes mit seinen flexiblen Qualitäten uns auf der Position direkt weiterhelfen kann.“