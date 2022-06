MSV Duisburg: Achter Neuer - Rechtsverteidiger kommt aus Cottbus zurück

Der MSV Duisburg hat den nächsten Neuen verpflichtet. So ganz neu ist er in Meiderich allerdings nicht.

Der MSV Duisburg hat für die 3 Liga den achten Zugang präsentiert. Ein Jahr nach seinem Weggang kehrt Joshua Bitter zurück. Im Sommer 2021 lief sein Vertrag an der Wedau aus, im Januar 2022 wechselte er zum Nord-Ost-Regionalligisten Energie Cottbus.

Da lief es aufgrund langwieriger Adduktorenprobleme nicht wie erhofft. Nur zwei Mal kam er in der Regionalliga zum Einsatz. Jetzt - nach fast einem Jahr ohne Spielpraxis - will er beim MSV wieder durchstarten. Er unterschrieb einen Jahresvertrag mit einer Option und brennt auf die neue Aufgabe: „Ich bin überglücklich, zurück beim MSV zu sein. Es war überragend, wie die Fans mich hier wiederaufgenommen haben, und ich hoffe, dass wir diese Euphorie mit in die nächste Spielzeit nehmen. Ich bin Feuer und Flamme, gemeinsam mit dem MSV durchzustarten und eine geile Saison zu spielen!“

MSV Duisburg Zugänge: Philipp König (Holstein Kiel II), Niklas Kölle (TSG Hoffenheim II), Hamza Anhari, Baran Mogultary (eigene U19), Sebastian Mai (Dynamo Dresden), Vincnet Müller (PSV Eindhoven), Marvin Senger (FC St. Pauli), Joshua Bitter (Energie Cottbus) Abgänge: Stefan Velkov (Vejle BK), Niko Bretschneider (Auda Kekava), Dominic Volkmer, Orhan Ademi, Oliver Steurer (Ziel unbekannt), John Yeboah (nach Leihe zurück zu Willem II Tilburg), Leo Weinkauf (nach Leihe zurück zu Hannover 96), Jo Coppens (St. Truiden), Roman Schabbing (Preußen Münster)

Im Training und in zwei Testspielen hat er die Verantwortlichen davon überzeugen können, dass er wieder fit ist. Ralf Heskamp, Geschäftsführer Sport beim MSV, betont: „Josh hat sich hier so präsentiert, wie wir alle uns das erhofft haben: Engagiert, überzeugend, fit – und als Typ wissen wir sowieso, was wir an ihm haben. Wir sind sicher, dass er mit seiner Erfahrung und Routine unser Team sehr gut ergänzt.“

Cheftrainer Torsten Ziegner ergänzt: „Josh hat in den letzten Wochen eindrucksvoll bewiesen, dass er für uns bereit ist und dass er heiß darauf ist, uns zu helfen. Wir sind froh, dass wir diese Planstelle mit einem Spieler besetzen, der sich hier sehr gut auskennt, der weiß, worauf es ankommt und fürs Team weiterhin Gas geben wird.“