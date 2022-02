MSV Duisburg: Trainer-Frage geklärt, Grlic verabschiedet sich vom Team

Beim MSV Duisburg ist am Montag nach dem Rücktritt von Sportdirektor Ivica Grlic eine weitere Personalentscheidung gefallen.

Ivica Grlic ist ab sofort Geschichte beim MSV Duisburg. Der Sportdirektor hat sich nach seinem Rücktritt am Sonntag auch am Montag noch einmal beim MSV blicken lassen. Nämlich bei der Mannschaft.

Wie RevierSport erfuhr, hat sich der 46-Jährige gegen 11 Uhr beim Team, in einer kurzen, emotionalen Ansprache verabschiedet. In Spielerkreisen heißt es, dass die "Stimmung bedrückt war".

Ivica Grlic ist am 6. August 1975 in München geboren. Er war vom 1. Juli bis 27. Oktober 2011 Teamkoordinator des MSV Duisburg. Ab dem 28. Oktober 2011 bis zum 6. Februar 2022 war Grlic Sportdirektor der Zebras. ist am 6. August 1975 in München geboren. Er war vom 1. Juli bis 27. Oktober 2011 Teamkoordinator des. Ab dem 28. Oktober 2011 bis zum 6. Februar 2022 war Grlic Sportdirektor der Zebras. Als Spieler stand Grlic, der auch 16 Länderspiele (zwei Tore) für Bosnien-Herzegowina bestritt, beim FC Bayern München II (13 Spiele, zwei Tore), TSV 1860 München II (17, 2), Fortuna Köln (88, 9), 1. FC Köln (2, 0), Alemannia Aachen (98, 15) und MSV Duisburg (183, 24) unter Vertrag.

Hagen Schmidt bleibt Trainer des MSV Duisburg

Am Nachmittag tagten die MSV-Gremien - Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichts- und Verwaltungsrat. Die Verantwortlichen entschieden um kurz vor 20 Uhr, dass Hagen Schmidt vorerst Trainer der Zebras bleibt und auch am Dienstag das Training leiten wird. In der Sitzung hatte der Coach genau wie Kapitän Moritz Stoppelkamp Stellung zur aktuellen Situation bezogen.

Nach der jüngsten Niederlage gegen den BVB wackelte Schmidts Stuhl gewaltig. Er ist seit dem 18. Oktober im Amt und und sammelte elf Punkte in 13 Partien (Schnitt: 0,85 Punkte pro Spiel). Zuletzt gab es vier Heimpleiten mit insgesamt 18 Gegentoren.

Dennoch erhält der 51-Jährige die Chance, das Ruder herumzureißen. Nämlich am Samstag, wenn die Duisburger bei den Würzburger Kickers zu Gast sind (14 Uhr, RS-Liveticker).





Weitere News zum MSV Duisburg gibt es hier.