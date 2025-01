Schalke 04 wird den 1. FC Magdeburg am Samstag in ausverkauftem Haus empfangen. Die Statistiken vor der Partie.

Wenn Schalke 04 am Samstagabend den 1. FC Magdeburg empfängt (20.30 Uhr, RS-Liveticker), können sich die Fans auf eine torreiche Begegnung einstellen. Das legt zumindest der Blick in die jüngere Vergangenheit nahe: Im Hinspiel und den beiden Duellen der Vorsaison fielen im Schnitt über vier Tore.

Beim bisher letzten Heimspiel im September 2023 sahen die Fans gar ein 4:3-Spektakel - nach 0:2-Rückstand kämpften sich die Königsblauen noch einmal zurück. Es war der letzte Sieg des damaligen Trainers Thomas Reis. Und es wurde ebenfalls zum Topspiel-Termin am Samstagabend gespielt.

Auch die Fanlager beider Klubs sind heiß auf die Begegnung. Ein volles Haus gibt es auf Schalke bekanntlich so gut wie immer. Diesmal sind auch die Gäste daran beteiligt. "Auch die letzten Karten für unser Auswärtsspiel bei FC Schalke 04 sind nun vergeben", teilte Magdeburg am Mittwoch mit.

Unterhaltsam könnte es auch diesmal werden: Beide Teams gehören zu den offensivstärksten der Liga, Schalke hat mit Moussa Sylla den Top-Torjäger in den eigenen Reihen. Dazu stehen FCM und S04 weit oben in der Formtabelle der 2. Bundesliga. Elf Punkte und eine Tordifferenz von sieben sammelten sie in den vergangenen fünf Spielen.

Magdeburg befindet sich in der richtigen Tabelle auf dem dritten Tabellenplatz und kämpft um den Aufstieg, während Schalke auf Platz 13 steht - mit einem Sieg am Samstag aber die noch wagen Träume einer großen Aufholjagd weiter befeuern könnte.

Welche Statistik Schalke mit Sorge betrachten könnte: Magdeburg ist das mit Abstand auswärtsstärkste Team der zweiten Liga. Die Mannschaft von Christian Titz hat von neun Partien in der Fremde nur eine verloren und acht gewonnen.

Eine Serie wird in jedem Fall zu Ende gehen. Beiden Klubs liegt der Termin am Samstagabend. Magdeburg war in dieser Saison zweimal zu dieser Zeit im Einsatz - und feierte zwei Auswärtssiege. Schalke spielte sogar schon viermal um 20.30 Uhr und blieb ebenfalls ungeschlagen.