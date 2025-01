Pape Meissa Ba steht vor der Unterschrift auf Schalke. Eine Ablöse wird fällig - noch ist der Stürmer aber nicht in Gelsenkirchen.

Am 28. Oktober 2023 trafen in der zweiten französischen Liga zwei Stürmer aufeinander, die an den verbleibenden 15 Zweitliga-Spieltagen der aktuellen Saison gemeinsam für den FC Schalke 04 treffen sollen.

Als Pau FC (5.) den Tabellensiebten Grenoble Foot mit 3:2 niederrang, legte Moussa Sylla den Siegtreffer für Pau vor, Pape Meissa Ba hatte zweimal für Grenoble getroffen. Sylla ist schon ein Schalker, führt die Torjägerliste der Zweiten Liga an. Ba kommt nun nach Gelsenkirchen. Der 27-Jährige ist nach Torwart Loris Karius (vereinslos) der zweite Winter-Zugang. Diese Zeitung kann entsprechende Medienberichte aus Frankreich bestätigen.

Schalkes Kaderplaner Ben Manga bedient sich erneut bei einem Top-Torjäger der Zweiten Liga Frankreichs. Bas Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen, da hätte Schalke ihn ablösefrei haben können.

Durch die Verletzung von Emil Höjlund (Muskelfaserriss im Oberschenkel), die Leihe von Bryan Lasme (spielt in der Rückrunde für die Grasshoppers Zürich) und die (noch) fehlende Profi-Klasse von Peter Remmert (soll in der U23 Spielpraxis sammeln) sahen sich die Schalker gezwungen, Ba sofort zu verpflichten. Als Ablöse werden rund 300.000 Euro fällig. Aktuell stehen für den Sturm nur Sylla und Kapitän Kenan Karaman zur Verfügung.

Schalke ruft: Ba stand am Wochenende schon gar nicht mehr im Kader

Ba ist ein Spätstarter. Der Senegalese, geboren in Dakar, spielte bis zu seinem 22. Lebensjahr in seiner Heimatstadt, ohne von europäischen Klubs entdeckt zu werden. Im Februar 2019 unterzeichnete er seinen ersten Vertrag bei ES Troyes AC, kam bis Dezember 2020 in knapp zwei Jahren auf 20 Einsätze in der zweiten Liga (3 Tore), 16 Partien in der U23 des Klubs (6 Tore) und ein Pokalspiel (kein Tor).

In der Winterpause der Saison 2020/2021 entschied er sich für einen Wechsel nach Paris und einen freiwilligen Abstieg in die 3. Liga. Beim Red Star FC schaffte er seinen Torjäger-Durchbruch, erzielte 24 Tore in 46 Drittligapartien. Er kehrte daraufhin im Sommer 2022 in die Zweite Liga zurück, wechselte nach Grenoble in den französischen Alpen, spielte fortan in der Nähe des legendären Tour-de-France-Zielorts Alpe d‘Huez.

Nach einem durchwachsenen ersten Jahr (35 Spiele, 2 Tore) startete er durch, erzielte elf Tore in der Saison 2023/2024 und steht in der aktuellen Saison nach 18 Partien bei zehn Saisontreffern und zwei Vorlagen. Am vergangenen Spieltag gehörte er bei der 0:3-Niederlage gegen Metz schon nicht mehr zum Aufgebot.

Schalke trifft am Samstag auf Magdeburg

Mit einer Verkündung des Wechsels ist erst am Mittwoch oder Donnerstag zu rechnen. Unterschrift und bürokratische Fragen sind noch zu klären. Aber pünktlich zum Spiel gegen den 1. FC Magdeburg (Samstag, 20.30 Uhr/Sport 1) dürfte Ba fit und spielberechtigt sein. Nach Sylla und Ilyes Hamache (Valenciennes, dritte französische Liga) ist Ba der dritte Zugang in dieser Saison aus Frankreich.