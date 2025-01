Kapitän Kenan Karaman fehlt am Dienstag im Mannschaftstraining. Doch es gibt auch gute Nachrichten mit Blick auf das Personal von Schalke 04.

Den neuen Stürmer suchten die rund 100 Fans bei der öffentlichen Trainingseinheit am Dienstagmittag noch vergeblich. Pape Meïssa Ba (27) steht zwar unmittelbar vor einem Wechsel von Grenoble Foot zum FC Schalke 04, noch sind allerdings einige bürokratische Dinge zu klären, weshalb ein Vollzug erst in den kommenden Tagen erwartet wird. Der Senegalese überzeugte in der bisherigen Saison mit zehn Toren in 18 Spielen der französischen Ligue 2.

Dafür standen zwei andere Schalker wieder auf dem Rasen: Amin Younes und Janik Bachmann konnten nach ihren Knie-Operationen erstmals wieder die komplette Trainingseinheit mitmachen.

In einer Spielform zum Abschluss des Trainings wirkte Younes dabei wieder sehr quirlig, er ging in Dribblings und schien komplett beschwerdefrei zu sein. Womöglich könnte das Duo schon am Samstag im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg (20.30 Uhr/Sky) wieder zum S04-Kader zählen.

Schalke: Murkin und Amoussou-Tchibara mit Lauftraining

Immerhin wieder Laufrunden drehten Linksverteidiger Derry John Murkin und Zaid Amoussou-Tchibara. Murkin hatte sich im Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig (0:0) zum Auftakt der Rückrunde am Knöchel verletzt. Obwohl keine strukturelle Verletzung vorliegt, verpasste der 25 Jahre alte Engländer den 3:1-Sieg gegen Nürnberg am zurückliegenden Wochenende.

U19-Stürmer Amoussou-Tchibara war nach gutem Trainingslager nah dran an seinem ersten Profi-Einsatz in der 2. Liga, doch zog sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Zeitnah dürfte er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Nicht mit auf dem Trainingsplatz standen am Dienstag lediglich drei Profis: Emil Höjlund fehlt mit einer Muskelverletzung noch einige Wochen. Kapitän Kenan Karaman und Christopher Antwi-Adjei pausierten ebenfalls. Antwi-Adjei plagt sich seit dem Braunschweig-Spiel mit Problemen, Karaman ist nur leicht angeschlagen – sein Einsatz am Wochenende soll nicht in Gefahr sein.