Wieder einer weniger: Martin Wasinski wechselt vom FC Schalke 04 zum KRC Genk nach Belgien, ist dort für die U23 eingeplant.

Vierter Winter-Abgang für den FC Schalke 04: Martin Wasinski, 20 Jahre alter Defensiv-Allrounder, wechselt nach Informationen dieser Redaktion zum KRC Genk nach Belgien. Wasinski wird bis zum Saisonende verliehen, Genk hat aber eine Kaufoption mit Schalke vereinbart. Sein S04-Vertrag gilt noch bis Juni 2028. Die Bestätigung der Leihe steht aber noch aus. Wasinski ist in Genk aber nicht für die erste Mannschaft eingeplant, die um den Titel kämpft. Er soll in der U23, die unter dem Namen „Jong Genk“ in der zweiten belgischen Liga um Punkte kämpft, Spielpraxis sammeln. Jong Genk ist aktuell Tabellenletzter.

Wasinski war im Sommer vom belgischen Erstligisten KV Kortrijk gekommen, hatte dort acht Pflichtspiele bestritten. In der Saison 2022/23 war Wasinski in Kortrijk in 16 Pflichtspielen (1 Tor) zum Einsatz gekommen. Wasinski sei ein „intelligenter Defensivspieler mit Stärken in der Spieleröffnung“ lobte der damalige Sportdirektor Marc Wilmots bei der Verpflichtung Wasinskis.

Bei Schalkes Profis konnte sich Wasinski aber nicht durchsetzen, er bestritt nur ein Zweitligaspiel, das Schalke beim Karlsruher SC sang- und klanglos mit 0:2 verlor. Zudem kam er in beiden DFB-Pokalspielen zum Einsatz, in Aalen (2:0) und Augsburg (0:3). Die meisten Spiele bestritt er für die U23 in der Regionalliga West, die magere Wasinski-Bilanz dort: ein Sieg, vier Niederlagen.

Auch im Winter-Trainingslager in Belek deutete sich nicht an, dass der 1,85 Meter große Belgier schnell auf Einsatzzeiten bei den Profis kommen würde. In der Innenverteidigung ist er hinter Marcin Kaminski, Ron Schallenberg, Tomas Kalas und Felipe Sanchez nur die Nummer fünf. Auf seiner Nebenposition im defensiven Mittelfeld stehen Paul Seguin, Max Grüger, Janik Bachmann (bald wieder gesund) und Ron Schallenberg über ihm in der Rangliste.

Wasinski ist der vierte Spieler, der Schalke im Winter verlässt, auch Ibrahima Cissé (aktuell im U23-Training) darf noch gehen. Nur Loris Karius (vereinslos) ist bisher gekommen. Da Emil Höjlund (Oberschenkelverletzung, mehrere Wochen Pause), Amin Younes und Janik Bachmann (noch im Aufbautraining) kurzfristig nicht zurückkehren, schaut sich Schalke nach Verstärkungen um, vor allem für die Offensive. Dass es spannend bleibt, bestätigte Vorstandschef Matthias Tillmann am Mittwoch: „Wir werden eventuell noch etwas auf dem Transfermarkt machen.“

Schalke in der Wintertransferperiode - die Übersicht

Zugänge: Loris Karius (vereinslos)

Abgänge: Ron-Thorben Hoffmann, Lino Tempelmann (beide Eintracht Braunschweig), Bryan Lasme (Grasshoppers Zürich), Martin Wasinski (KRC Genk)