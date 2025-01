Schalke-Fans sind als reisefreudig bekannt. Und das Stadion in Braunschweig ist noch nicht ausverkauft. Vor dem Spiel am Samstag hat Eintracht Braunschweig die S04-Fans gewarnt.

Eintracht Braunschweig empfängt am Samstagmittag (13.00 Uhr, RS-Liveticker) den FC Schalke 04 zum Rückrundenauftakt.

Und mit dem S04 werden auch viele der als reisefreudig und kreativ im Organisieren von Eintrittskarten bekannten Fans der Gelsenkirchener im Eintracht-Stadion erwartet. Deswegen rechnet auch Braunschweig selbst mit deutlich mehr als 2.500 Schalke-Fans im Stadion an der Hammer Straße. Denn ausverkauft war das Spiel am Freitag noch nicht.

Für die Fans der Königsblauen schickte Braunschweig deshalb schon mal vorab einen schönen Gruß nach Gelsenkirchen.

"Eintracht Braunschweig weist darauf hin, dass beim Kartenkauf außerhalb der beiden Gästefanblöcke darauf zu achten ist, dass in der Südkurve, Blöcke 5-9, der Osttribüne, Blöcke 10-14 und in der Nordkurve in den Blöcken 15-17 sowie im dazugehörigen Stadionumlauf das Tragen von gegnerischer Fankleidung nicht gestattet ist und der Zutritt in diese Blöcke und/oder in das Stadion verweigert wird", schreibt Schalke auf seiner Homepage.

Allerdings gibt es auch Ausnahmen: "Auf der Haupttribüne in den Blöcken 1-4 ist das Tragen von Gastfankleidung und -utensilien gestattet."

Der Ordnungsdienst werde diese Anordnungen im Sinne des Hausrechts konsequent umsetzen und bittet daher alle Schalke-Anhänger sich an die Vorgabe zu halten. Der BTSV teilte auch den Grund dafür mit: "Leider kam es beim Zusammentreffen in der vergangenen Saison zu diversen Auseinandersetzungen im Stadion zwischen Heim- und Gästefans."

Bislang konnten Schalke-Anhänger auf normalem Weg außerhalb des Gästekontingents eigentlich keine Tickets für die Partie kaufen. Eintracht Braunschweig hatte die Kriterien dafür in den vergangenen Tagen Schritt für Schritt gelockert. So konnten Mitglieder des BTSV ab dem 14.01.2025 Tickets kaufen, aktuelle Dauerkarteninhaber ab dem 15.01.2025 und Ticketkäufer seit der Saison 22/23 ab dem 16.01.2025.

24.474 Zuschauer passen in das Stadion hinein. Man darf gespannt sein, wieviele Schalke-Fans sich darunter befinden werden.