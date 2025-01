Bei Schalke 04 nimmt die Transferzeit Fahrt auf. Drei Spieler der Königsblauen stehen kurz vor einem Wechsel.

Es wird wieder ernst für Schalke 04. Drei Tage nach der Rückkehr aus dem Winter-Trainingslager in der Türkei trainierte der Fußball-Zweitligist am Montag wieder in Gelsenkirchen. Die Vorbereitung auf den Rückrundenstart bei Eintracht Braunschweig (Samstag, 13 Uhr) hat begonnen.

Bis zum Anpfiff könnte sich der Kader der Königsblauen verändern. Torhüter Ron-Thorben Hoffmann wird zu Eintracht Braunschweig und damit zum Auftaktgegner von S04 zurückkehren. Sollte der Transfer vollzogen werden, steht mit Loris Karius ein Nachfolger bereit. Auf Abschied stehen die Zeichen auch bei Bryan Lasme. Wie berichtet, verhandelt der Stürmer mit dem Grasshopper Club Zürich über eine Leihe.

Und es gibt noch einen dritten Spieler, der sich auf dem Sprung befindet: Steve Noode. Das Abwehrtalent aus Kamerun nahm in der vergangenen Woche als Probespieler an den Einheiten des SCR Altach teil. Zum Abschluss kam der 19-Jährige am Sonntag im Testspiel gegen den SSV Ulm zum Einsatz. Altach gewann 1:0, Noode hatte Anteil daran, er stand in der Startelf und spielte 60 Minuten lang.

Und er hinterließ offenbar einen überzeugenden Eindruck bei den Verantwortlichen des österreichischen Bundesligisten. Laut einer Schalke-Mitteilung verhandeln Altach und der Revierklub aktuell über eine Leihe und wollen diese "kurzfristig abschließen". Noode selbst ist vorerst in Österreich geblieben.

Der Innenverteidiger kam im Sommer als Perspektivspieler aus Kamerun ins Ruhrgebiet und unterzeichnete einen Vertrag bis 2029. Erfahrung auf Profiniveau konnte er zuvor nicht sammeln. Auf Schalke blieb er in der Hinrunde ohne Einsatz, stand nur in Testspielen auf dem Rasen.

Anders als Talente wie Mauro Zalazar darf Noode nicht über die U23 herangeführt werden. Als Nicht-EU-Ausländer ist er nicht spielberechtigt. Läuft alles wie geplant, kann er sich in nächster Zeit in Österreich für höhere Aufgaben auf Schalke empfehlen.