Große Trauer beim S04. Wieder ist ein Stück des alten Schalke gegangen.

Große Trauer beim FC Schalke 04! Wieder ist ein Stück des alte Schalke gegangen. Am Neujahrstag ist Gerd "Pele" Nowak gestorben. Der langjährige Betreiber des legendären Tabakwarenladens an der Kurt-Schumacher-Straße 121 auf der Schalker Meile wurde 74 Jahre alt.

Ihm zu Ehren lief die Traditionsmannschaft des S04 am Sonntag beim 18. NRW-Traditionsmasters in Mülheim mit einem Trauerflor auf. Denn Nowak war auch viele Jahre die gute Seele der Traditionsmannschaft der Knappen. Er gehörte, bis ihm vor anderthalb Jahren die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung machte, zum Organisationsteam der Schalke-Oldies und war so etwas wie der Manager der Mannschaft.

Zuvor führte er bis 2011 - nur einen Steinwurf von der Glückauf-Kampfbahn entfernt - den wohl berühmtesten Tabakwarenladen Deutschlands. Dort hatten früher die Klublegenden Ernst Kuzorra und Stan Libuda Rauchwaren und später auch Schalke-Tickets verkauft. Er war so etwas wie der heimliche Mittelpunkt im Mikro-Kosmos Schalke. "Pele" Nowaks hölzerne Kiste mit den begehrten Auswärtskarten gehörte später zu den wohl am besten gehüteten Schätzen in Gelsenkirchen.

"´Pele´ ist friedlich eingeschlafen nach schwerer Krankheit. Er war Mister Traditionself von Schalke 04. Deswegen sind wir alle sehr traurig und beim Turnier mit schwarzem Trauerflor angetreten. In der Kabine haben wir zudem eine Gedenkminute für ihn abgehalten", sagte Schalkes Olaf Thon. "Er hat ja früher auch selbst bei der SpVgg Marl in der dritthöchsten Liga gespielt, hatte einen strammen Schuss und war dann lange Jahre im Organisationsteam und im Vorstand der Traditionsabteilung. Es ist sehr traurig, wenn solche Menschen dann nicht mehr da sind".

Der Trauergottesdienst und die Urnenbeisetzung für Gerd "Pele" Nowak, der sein Leben lang S04-Fan war, werden am Donnerstag im engsten Familienkreis stattfinden.