Schalke ist ins Trainingslager nach Belek aufgebrochen. Einer, der am Donnerstag noch als Teil des Kaders galt, fehlt nun überraschend.

Als die Profis des FC Schalke 04 am Donnerstagmittag ein Sunexpress-Flugzeug mit Ziel Antalya betraten, hatten sie eine Trainingseinheit bereits hinter sich.

Erst spät am Abend werden sie in ihrem Teamhotel „Titanic“ ein paar Kilometer hinter Antalya in Belek eintreffen, mitten in der Dunkelheit steht dann kein Training auf dem Platz mehr an. Einer, der eigentlich - so war es am Donnerstag angekündigt worden - zum Kader gehören sollte, fehlt nun überraschend: Lino Tempelmann.

Tempelmann hatte den Trainingsauftakt wegen eines grippalen Infekts verpasst. Die medizinische Abteilung hatte den 25 Jahre alten Mittelfeldspieler wegen der möglichen Ansteckungsgefahr für die Gruppe nach Hause geschickt. Dass er in Düsseldorf nicht in den Flieger stieg, lag an anderen Entwicklungen. Kurzfristig wurde er nach Auskunft des Vereins für Gespräche mit einem anderen Klub freigestellt.

Nach unseren Informationen handelt es sich um einen deutschen Zweitligisten, der Tempelmann ausleihen will. Dessen gut dotierter Schalke-Vertrag gilt noch bis Juni 2026. Nachrücker ist U23-Spieler Seok-jun Hong.

Schalke startet am 18. Januar in Braunschweig

Einer, der im Flieger saß, aber nicht zwingend beim Rückrundenstart in Braunschweig (18. Januar) zum Kader gehört, ist Ersatztorwart Ron-Thorben Hoffmann. Der Zugang, der unter drei Trainern das Duell gegen Justin Heekeren verlor, wird auf Schalke sehr geschätzt, intern als bester Reservetorwart der Liga bewertet. Dennoch würde Schalkes sportliche Leitung Hoffmann keine Steine in den Weg legen, wenn er Stammtorwart werden kann. Interesse hat ausgerechnet der erste Schalke-Gegner: Hoffmanns Ex-Klub Braunschweig.

Gespräche zwischen der Eintracht und Hoffmann haben bereits stattgefunden, Klub und Spieler haben sich angenähert. Wie die Braunschweiger Zeitung berichtet (die auch zur Funke Mediengruppe gehört), stellt die Einigung mit Schalke die größte Hürde dar. Schalkes Kaderplaner Ben Manga möchte erst einen adäquaten Ersatz verpflichten. Michael Langer ist als dritter Torwart eingeplant, Luca Podlech soll in der U23 Spielpraxis sammeln.

Braunschweigs Trainer Daniel Scherning pflegt noch guten Kontakt zu Hoffmann. „Das muss aber nichts heißen“, sagte er der Braunschweiger Zeitung. Transfers seien nicht sein Thema.