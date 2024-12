Die U23 des FC Schalke 04 kämpft gegen den Abstieg aus der Regionalliga. Der hätte auch Auswirkungen auf die Statik der Nachwuchsförderung.

Die U23 des FC Schalke 04 befindet sich tief im Abstiegskampf. Nach dem Ende der Hinserie rangiert die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat bereits acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Ein erneuter Abstieg aus der Regionalliga würde über die sportliche Schmach hinaus weitreichende Konsequenzen für die gesamte Statik des Vereins bedeuten. Denn ein wesentlicher Baustein des vom Verein als alternativlos dargestellten Konzeptes, in Zukunft noch stärker auf das eigene Ausbilden von jungen Spielern auch über die U19 hinauszulegen, würde damit empfindliche Risse bekommen.

Denn welcher Spieler mit Profiperspektive möchte schon gerne in der Oberliga Westfalen kicken? Da genügt ein Blick auf die Aufstellung vom Spiel gegen den SC Fortuna Köln. Die Innenverteidigung bildeten mit dem Belgier Martin Wasinski und dem Argentinier Felipe Sanchez zwei 20-jährige Innenverteidiger, die die Zukunft des Klubs sein sollen und mit langfristigen Verträgen ausgestattet wurden.

Auch wenn Kaderplaner Ben Manga das zumindest im Fall Sanchez offenbar zunächst anders beurteilt hatte und über seine öffentlichen Aussagen zu dem Thema den damaligen Profi-Coach Karel Geraerts unter Druck setzte, können beide Spieler in der 2. Bundesliga derzeit noch nicht weiterhelfen. Während Sanchez bei der 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern am Tag zuvor zumindest im Kader von Trainer Kees van Wonderen stand, schaffte es Wasinski noch nicht einmal auf den Spielberichtsbogen.

Gerade von Sanchez hatte sich Schalke schon mehr versprochen. Aber auch zwei Etagen tiefer gegen Fortuna Köln konnte man in einigen Aktionen wieder erkennen, dass der 1,2 Millionen schwere S04-Einkauf mit der Spielweise im deutschen Fußball immer noch fremdelt. So holte er sich eine Gelbe Karte ab, als er in einem Zweikampf etwas zu spät kam.

Das gehört zur Entwicklung dazu, die bei jungen Spielern nicht immer gradlinig verläuft. Die Einsätze in der Regionalliga werden beiden Spielern sicherlich guttun. Aber ob eine Entwicklung auch in der Oberliga Westfalen in gleichem Maße gefördert werden könnte, darf doch bezweifelt werden. Und es betrifft ja nicht nur die beiden Spieler. Da gibt es noch Peter Remmert, der ebenfalls bei der Regionalliga-Mannschaft auf dem Platz stand. Oder Tristan Osmani. Dazu kommt Vitalie Becker, der gerade wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt ist.

"Raus aus der Liga, scheiß Amateure", forderten die Fans von Fortuna Köln am Samstag im Parkstadion lautstark. Für Schalke wäre es ein Riesenrückschlag.