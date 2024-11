Fast alle Spieler stehen beim FC Schalke wieder auf dem Platz, auch wenn noch nicht alle ein Thema für den Kader gegen Kaiserslautern sind.

Wenn der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga am Freitag (18:30 Uhr) im Traditionsduell auf den 1. FC Kaiserslautern trifft, dann treffen auch zwei kleine Serien aufeinander.

Schalke verlor immerhin die letzten drei Partien nicht, der FCK musste sogar keines der letzten fünf Spiele abgeben. Kaiserslautern winkt mit einem Sieg sogar über Nacht Platz zwei in der Tabelle. Kein Wunder also, dass die Fans der Lauterer ihre Gästekure voll bekommen. 6184 Fans aus der Pfalz machen sich auf den Weg nach Gelsenkirchen.

Dort ist man natürlich gewarnt, das weiß auch S04-Trainer Kees van Wonderen, der über den Gegner sagt: "Wir haben Respekt vor jedem Gegner. Kaiserslautern hat eine gute Serie, ist gut organisiert, werden durch den Trainer Markus Anfang gut angeführt. Wir sind auf eine Herausforderung vorbereitet. Uns erwartet ein schwieriges Spiel."

Wobei der Coach auch auf die eigene Mannschaft blickt, die zuletzt etwas stabiler wirkte und nun das vierte Spiel in Serie ungeschlagen bleiben möchte. "Wir hoffen, dass es eine Trendwende ist, aber in jedem Spiel müssen wir es neu beweisen. Wir wollen Woche zu Woche besser werden. Ich sehe das Potenzial, die Steigerung. Lautern ist ganz anders als der HSV."

Personell stehen derzeit nur Tobias Mohr und Vitalie Becker nicht auf dem Trainingsplatz. Die Spieler, die lange verletzt waren, wie Christopher Antwi-Adjei oder Emil Højlund brauchen aber noch ein wenig Zeit, um Kandidaten für die Spiele zu sein.





Abseits des Rasens sorgte in den letzten Tagen ein Interview von Ex-Schalke-Trainer Karel Geraerts für Aufregung, van Wonderen hat das auch mitbekommen. Seine Meinung: "In Schalke ist viel los, man lernt sehr viel. Das gehört zu unserer Arbeit dazu. Ich war nicht hier, als Karel Trainer war, habe das Interview nicht gelesen, hatte zu ihm keinen Kontakt. Ich kann nicht beurteilen, was passiert ist."

Was er beurteilen kann, ist die Entwicklung der Mannschaft. Hier gab es beim HSV den schlimmen Fehlpass von Ron Schallenberg, der sofort zu einem Gegentor führte.

Viel wichtiger aber für van Wonderen war seine Reaktion, wie er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel berichtete: "Die Mannschaft hat Mut zu spielen, Fehler gehören dazu. Das muss man hinnehmen. Ich habe mich richtig gefreut, wie Ron Schallenberg sich nach seinem Fehler gesteigert hat. Diese Erfahrung braucht man. Im Leben geht es nicht immer nur positiv. Es geht dann darum, wie man darauf reagiert. Macht man es gut, lernt man etwas daraus."

So könnte der FC Schalke gegen den 1. FC Kaiserslautern spielen

Heekeren - Bulut, Kalas, M. Kaminski, Murkin - Schallenberg, Seguin - Sylla, Bachmann, Younes - Karaman

Es fehlen: Antwi-Adjei (Trainingsrückstand), Höjlund (Trainingsrückstand), Mohr (Oberschenkelverletzung)