Nach über 60 Jahren ist es wieder so weit: Der SC Preußen Münster trifft in einem Pflichtspiel auf den 1. FC Köln. Es kommt zum Duell zweier Bundesliga-Gründungsmitglieder.

Die Bundesliga steckte noch in ihren Kinderschuhen - besser gesagt, in ihren Baby-Stramplern - als der 1. FC Köln und der SC Preußen Münster sich letztmals in einem Pflichtspiel gegenübertraten. Denn es war die Premieren-Saison der Bundesliga, die erste Spielzeit der neuen Liga überhaupt, in der sich Köln und Münster zuletzt in einem Pflichtspiel begegneten, sieht man von Spielen des SCP gegen die Kölner Zweitgarnitur ab.

Damals, am 7. März 1964, schlug der spätere deutsche Meister aus Köln die Münsteraner vor über 30.000 Zuschauern im Preußenstadion mit 2:0. Beide Tore erzielte FC-Legende Karl-Heinz Thielen. Eine derartige Kulisse ist im Preußenstadion heute undenkbar: Kaum mehr als 12.000 Zuschauer werden aktuell in der baufälligen Arena zugelassen, die sich optisch seit den 1960er-Jahren wohl nicht allzu sehr verändert hat - und aus diesem Grund auch liebevoll von den eigenen Fans als "Antik-Arena" bezeichnet wird.

Preußen Münster stieg am Ende der Saison 1963/64 ab und kehrte nie in die höchste deutsche Spielklasse zurück, während Köln die Meisterschaft feierte und auch in den Folgejahren nicht zur sportlichen Konkurrenz der Preußen zählte.

Am Freitag (22. November, 18:30 Uhr, RS-Liveticker) stehen sich die beiden Traditionsklubs dann nach über 60 Jahren erneut gegenüber: Allerdings nicht mehr wie zu jener Zeit in der Bundesliga, sondern im deutschen Unterhaus. Für die Kölner eine schmerzhaftere Tatsache als für die Preußen, die durch den Doppelaufstieg mit Erfolgscoach Sascha Hildmann erstmals seit der Saison 1990/91 wieder in der 2. Bundesliga an den Start gehen.

Das Spiel wird natürlich ausverkauft sein. Die größte Stadt NRWs kommt mit ordentlich Rückenwind aus den letzten beiden Partien: Sowohl Hertha BSC als auch die SpVgg Greuther Fürth konnten jeweils mit 1:0 bezwungen werden. Auch der SCP ist so langsam in der 2. Bundesliga angekommen. Seit vier Spielen ist Münster ohne Niederlage - vor zwei Spieltagen bezwang Preußen etwas überraschend den damaligen Tabellenführer Fortuna Düsseldorf.

Damit zog Münster in der Heimtabelle an Düsseldorf vorbei - der 1. FC Köln muss sich also in Acht nehmen vor Preußen Münster und seiner "Antik-Arena", jenem Ort, an dem man sich auch schon im Jahr 1964 begegnete.