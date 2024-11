In einer Sonderfolge von „19:04 – Inside Schalke“ sprechen wir über die Mitgliederversammlung. Ein neues Aufsichtsratsmitglied verspricht Spannung.

Bei kalten Temperaturen ging es in der Arena des FC Schalke 04 am Samstag heiß her, denn die Mitgliederversammlung stand an. Dort wurde Sven Kirstein als Mitglied des Aufsichtsrates bestätigt und Eder Ulupinar neu ins Gremium aufgenommen. Der Gelsenkirchener ersetzt Moritz Dörnemann, der bei der Wahl nicht genügend Stimmen sammeln konnte.

In einer Sonderfolge von „19:04 – Inside Schalke“ zur diesjährigen Mitgliederversammlung analysieren wir die Wahl von Ulupinar, der in seiner Wahlrede harte Kritik an AR-Chef Axel Hefer geäußert hat und fragen: Kann der neue Mann im Aufsichtsrat tatsächlich für Veränderung sorgen.

Ebenso blicken Sinan Sat und Matthias Heselmann von der WAZ Gelsenkirchen mit Schalke-Reporter Robin Haack auf die Kritik vieler Mitglieder am Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann, die mitunter sogar unter die Gürtellinie ging.

Bei der Mitgliederversammlung von Schalke hagelte es Kritik für Aufsichtsratschef Axel Hefer und den S04-Vorstand. In dieser Sonderfolge blicken unsere Reporter auf eine emotionale und bitterkalte Versammlung und analysieren den Ausgang der Wahlen. Auf die Berichte der Vereinsgremien des FC Schalke 04 folgte bei der Mitgliederversammlung als vierter Tagesordnungspunkt die Aussprache – und die hatte es traditionsgemäß in sich. Denn hier bekamen Vereinsmitglieder die Chance, der Vereinsführung ihre Meinung zu sagen und Fragen zu stellen. Mit Blick auf die sportliche Dauerkrise war es wenig überraschend, dass es von den Mitgliedern fast ausschließlich Kritik für Vorstand und Aufsichtsrat gab.