Am späten Dienstagabend (12. November) hat ein Schalke-Konkurrent aus der 2. Bundesliga eine neue sportliche Führung präsentiert.

Am Dienstag (12. November) wurde bereits über ein neue sportliche Führung bei der Spielvereinigung Greuther Fürth diskutiert - RevierSport berichtete.

Am späten Abend macht es der Zweitligist dann offiziell. Fürth hat erste Entscheidungen in der sportlichen Neuausrichtung getroffen. So wird Stephan Fürstner, nach einstimmiger Zustimmung des Aufsichtsrates, die sportliche Verantwortung dauerhaft übernehmen und künftig als Sportdirektor fungieren.

"Stephan Fürstner hat uns davon überzeugt, dass er unsere sportliche Neuausrichtung maßgeblich vorantreiben und verantworten kann. Wir setzen mit Stephan auf einen ehemaligen Spieler unseres Vereins, der sich nach seiner Karriere Schritt für Schritt auf diesen Moment vorbereitet hat und auch schon als Spieler eine besondere Führungsstärke in sich hatte. Stephan Fürstner hat sich in den letzten drei Wochen ein sehr umfangreiches Bild machen können, schon erste Prozesse losgetreten und kann sich der Unterstützung des gesamten Vereins und aller Gremien sicher sein", erklärte Peter Köhr, Aufsichtsratsvorsitzender von Greuther Fürth.

"Ich bin voller Tatendrang", betonte Stephan Fürstner und ergänzte: "Ich bin mir sicher, dass wir im Verein zusammenhalten, auch in dieser aktuell nicht leichten Situation. Wir haben viel Expertise beim Kleeblatt und ich bin überzeugt, wenn wir die Verantwortung auf unterschiedliche Schultern verteilen, beispielsweise im Bereich Scouting und Kaderplanung oder bei der engen Verzahnung mit dem Nachwuchsleistungszentrum, werden wir unser volles Potenzial entfalten können."

Jan Siewert - Trainerstationen: 2013 bis 2015: Co-Trainer im DFB-Nachwuchs 2015 bis April 2016: Cheftrainer Rot-Weiss Essen 2016 bis 2017: Co-Trainer beim VfL Bochum und Trainer der U19 2017 bis Januar 2019: Trainer bei Borussia Dortmund II Januar 2019 bis August 2019: Cheftrainer Huddersfield Town 2020 bis 2022: Nachwuchskoordinator Mainz 05 (1 Spiel Interimstrainer 1. Mannschaft) seit 2022: Trainer Mainz 05 II November 2023 bis Februar 2024: Cheftrainer des 1. FSV Mainz 05 seit 12. November 2024: Greuther Fürth

Eine Entscheidung gibt es auch auf der Trainerposition, die künftig Jan Siewert übernimmt. Interimstrainer Leonhard Haas wird demnach ab sofort wieder die U23 beim Kleeblatt betreuen. "Ich möchte mich zunächst bei Leo und Julian bedanken, die sich in den Dienst des Vereins gestellt haben und in einer schweren Situation übernommen haben", erklärt Stephan Fürstner und führt aus: "Ich kenne Jan noch aus meiner Zeit in Mainz und in den Gesprächen, die wir mit ihm geführt haben, kamen wir zu der Überzeugung, dass er für uns der richtige Trainer ist. Die jetzt anstehende Länderspielpause bietet sich an, mit der Verpflichtung auch nicht bis zum Winter zu warten, sondern Jan die Möglichkeit zu geben, direkt mit der Mannschaft intensiv zu arbeiten."

Siewert hat seine Karriere im Nachwuchsbereich des DFBs begonnen, ehe er Trainer unter anderem in Essen, Huddersfield und zuletzt Mainz war. "Ich gehe die Aufgabe beim Kleeblatt mit großer Zuversicht an, denn ich bin überzeugt, dass wir diese schwere Situation nicht nur meistern, sondern auch gestärkt daraus hervorgehen können. Ich freue mich auf die Arbeit mit der Mannschaft, gerade weil wir jetzt in den nächsten Tagen die Möglichkeit bekommen, uns ausgiebig kennenzulernen", sagte Siewert zu seinem Amtsantritt am heutigen Dienstag.