Absage von Modeste: Schalke-Wechsel "fühlt sich nicht richtig an"

Zuletzt gab es Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Anthony Modeste zu Schalke 04. Doch der Stürmer sagte dem Revierklub ab.

Schalke 04 offenbart in dieser Saison zahlreiche Problemzonen. Eine davon: der Angriff. Vor dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg an diesem Sonntag (Anpfiff 13.30 Uhr, hier im Liveticker verfolgen) haben die Königsblauen in zwölf Spielen 19 Treffer erzielt. Seit Trainer Kees van Wonderen im Amt ist, blieben sie in drei von vier Partien ohne eigenen Treffer.

Für mehr Durchschlagskraft in der Offensive möchte S04 personell nachlegen. Auf der Suche nach einem neuen Stürmer rückte Anthony Modeste in den Fokus. Der langjährige Bundesliga-Stürmer war eine von mehreren Optionen, die der Revierklub prüfte.

Doch inzwischen ist klar, dass Modeste nicht nach Gelsenkirchen wechselt. Gegenüber Sky äußerte sich der 36-Jährige zu den Hintergründen: "Ich habe dem FC Schalke gestern abgesagt. Ich habe die Verantwortlichen kennenlernen dürfen und tolle, vertrauensvolle Gespräche mit dem Trainer sowie mit Ben Manga geführt. Mir wurde eine klare Richtung und Pläne gezeigt, die mich sehr inspiriert haben."

Der erfahrene Angreifer (209 Bundesliga-Einsätze, 85 Tore) habe sich von der Anfrage geehrt gefühlt, letztlich aber auf sein Bauchgefühl gehört: "Als Kölner und ehemaliger Dortmunder fühlt sich ein Wechsel nach Schalke nicht richtig an." Und so müssen sich die Verantwortlichen um Sportdirektor Youri Mulder und Kaderplaner Ben Manga nach einer Alternative umsehen.

Klarheit herrscht auf Schalke hingegen bis auf Weiteres in der Trainerfrage. Selbst bei einer Niederlage im Kellerduell gegen Jahn Regensburg werde van Wonderen im Amt bleiben. Das bekräftigte der neue Sportdirektor Youri Mulder vor der Partie bei Sky. Er könne einen Wechsel an der Seitenlinie unabhängig vom Ergebnis ausschließen, so der Niederländer, der zum Start dieser Woche die Nachfolge von Marc Wilmots angetreten hatte und das Amt bis zum Ende der Saison ausfüllen soll.