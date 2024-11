FC Schalke 04 13:30 Jahn Regensburg 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Schalke braucht Tore, da macht es vor dem Kellerduell gegen Regensburg Mut, dass zwei erfahrene Offensivakteure wieder an Bord sind. So geht der S04-Trainer die Partie an.

Der FC Schalke steht am Sonntag (13:30 Uhr) vor einem richtungsweisenden Heimspiel gegen Jahn Regensburg. Der Sechzehnte Schalke empfängt das Schlusslicht aus Regensburg. Schalke-Trainer Kees van Wonderen will hier endlich den ersten Sieg mit seiner neuen Mannschaft feiern. Gelingt das nicht, geht sogar diese Begegnung verloren, droht Schalke die Rote Laterne, sollte Braunschweig zuvor gegen den HSV punkten. Ganz klar: Der Trainer und seine Mannschaft stehen nach dem erneut unbefriedigenden Saisonverlauf schon früh unter großem Druck. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel betonte van Wonderen: "Regensburg hat die letzten zwei Spiele gewonnen. Wir erwarten eine organisierte Mannschaft. Wir erwarten auch, dass wir mehr am Ball sein werden. Wir müssen hohes Tempo spielen, die Räume zwischen den Linien finden, hinter die Kette kommen. Darauf bereiten wir uns vor.“ Und dem Niederländer ist klar, dass eine Niederlage oder ein Remis eigentlich keine Optionen sind. Daher sagt er: „Die Erfolge müssen schnell kommen. Aber wenn ich die Spieler sehe, wie sie voller Energie sind, schaue ich zuversichtlich auf das Spiel am Sonntag.“ Aber wenn ich die Spieler sehe, wie sie voller Energie sind, schaue ich zuversichtlich auf das Spiel am Sonntag Kees van Wonderen Neu in seinem Trainerteam wird dann zum ersten Mal Ex-Schalke-Profi Tim Hoogland sein. Van Wonderen: "Tim hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Das passt sehr gut mit den anderen zusammen.“ Was dem Trainer Mut macht: Für die Offensive kehren mit Christopher Antwi-Adjei und Moussa Sylla zwei erfahrene Akteure zurück, die der zuletzt schwachen Offensive neue Impulse verleihen können. Ausfallen wird hingegen weiter Ibrahima Cissé, der krank ist und bei der U23 weilt. Sein Coach klärte auf: "Er ist immer noch nicht in der Lage, zu trainieren, zu spielen. Er muss erstmal auf ein physisch gutes Niveau kommen. Wenn Jakob Fimpel mir sagt, dass er auf dem Niveau ist, dass er für die erste Mannschaft braucht, holen wir ihn zurück. Aber das habe ich noch nicht von Jakob gehört.“ So könnte der FC Schalke gegen Jahn Regensburg spielen Heekeren - Bulut, Kalas, Kaminski, Murkin - Grüger, Seguin - Schallenberg, Mohr - Sylla, Karaman Es fehlen: Cissé (Aufbautraining), Gantenbein (Muskuläre Probleme), Höjlund (Muskuläre Probleme), Lasme (Muskuläre Probleme)

Zur Startseite