Schalkes Jahrhunderttrainer Huub Stevens ist sicher, dass Youri Mulder dem Klub in neuer Rolle Impulse geben wird. Das Gesamt-Auftreten des Klubs sieht Stevens kritisch.

Schalkes Jahrhunderttrainer Huub Stevens freut sich über die neue Rolle, die sein ehemaliger Spieler Youri Mulder ab sofort bei den Königsblauen einnimmt. Der 55-jährige Mulder soll übergangsweise als Direktor Profifußball mit dafür sorgen, dass der sportlich schlingernde Kult-Klub wieder in die Spur kommt.

Mulder soll ganz eng mit dem S04-Kaderplaner Ben Manga zusammenarbeiten und in der kommenden Länderspielpause mit seiner Tätigkeit beginnen. Mulder soll als Ansprechpartner für das Trainerteam, die Mannschaft und den Staff ein wichtiges Bindeglied beim aktuell abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten werden.

Kann Mulder an den richtigen Stellschrauben drehen und einen positiven Effekt auslösen? „Ich hoffe es“, sagt Huub Stevens im Interview mit Bezahlsender Sky. Stevens weiter: „Ich traue ihm das zu, weil er doch einen bestimmten Charakter hat, der zu Schalke passt.“

Stevens sagt deutlich: „Da haben wir eigentlich zu wenig Leute von, die mit dem richtigen Charakter da rangehen. Youri ist ein Typ. Du brauchst einen Typen auf dieser Stelle, weil wir sind immer noch auf der Suche nach dem zweiten Assi.“ Der Holländer stellt mit Blick auf seinen früheren Weggefährten Rudi Assauer, der viele Jahre als Manager die Schalker Geschicke lenkte und im Februar 2019 verstarb, fest: „Aber den zweiten Assi gibt es nicht mehr. So einfach ist es. Und du bist auch in einer anderen Zeit.“

„Es könnte auch nicht so sein, dass beispielsweise jemand wie Assi im Moment einen Verein führt, was auch Youri nicht alleine kann. Natürlich kann er einen Verein nicht alleine führen, dafür musst du ein Team sein. Ich will das nochmals deutlich machen: Assi war auch ein Teamspieler, als wir erfolgreich waren. Du brauchst nicht nur ein Team auf dem Platz, sondern auch im Vorstand und im Aufsichtsrat. Das vermisse ich im Moment“, merkt Huub Stevens kritisch an.