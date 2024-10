Schalke 04 ist in die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Greuther Fürth gestartet. So sah die Personallage beim Training am Montag aus.

Zwei Tage nach der 0:1-Auswärtsniederlage bei Hannover 96 hat der FC Schalke 04 die Vorbereitung auf das kommende Zweitliga-Spiel bei Greuther Fürth aufgenommen. Bei der Partie am kommenden Samstag wird Trainer Kees van Wonderen seine Heimpremiere feiern - und hoffen, dass diese erfolgreicher läuft als sein Einstand in Hannover.

Dort mussten die Gelsenkirchener auf Stürmer Emil Höjlund verzichten. Der 19-Jährige hätte das lahmende Offensivspiel womöglich beleben können. Er musste sich aber aufgrund von Problemen mit der Achillessehne abmelden.

Und diese hat Höjlund noch immer nicht überwunden, denn bei der ersten Einheit der neuen Woche am Montagnachmittag fehlte der junge Däne weiterhin. Eine Prognose, wann mit einer Rückkehr zu rechnen ist, teilte der Revierklub nicht mit.

Auch Adrian Gantenbein muss weiterhin aussetzen. Der Rechtsverteidiger hatte sich im Testspiel beim FC Aarau (2:2) während der Länderspielpause eine Wadenverletzung zugezogen. Zudem fehlte Tobias Mohr zum Wochenstart. Der Linksaußen hatte sich in Hannover bei einem Zusammenprall an der Schulter verletzt. Vereinsangaben zufolge trainiert er am Montag und Dienstag individuell.

Michael Langer zieht sich Knieverletzung zu

Ebenso kann Ilyes Hamache derzeit nicht an den Einheiten von van Wonderen teilnehmen. Er klagt über Probleme am Fuß, weshalb er bereits am Wochenende fehlte. Christopher Antwi-Adjei befindet sich nach seiner Oberschenkelverletzung weiterhin im individuellen Aufbautraining. Der sechste S04-Profi, der am Montag fehlte, ist Michael Langer. Der dritte Torhüter zog sich eine Knieverletzung zu. Der Routinier muss laut den Königsblauen eine Pause von „wenigen Wochen“ einlegen.

Zwischen den Pfosten steht am kommenden Wochenende ohnehin Ron-Thorben Hoffmann - noch einmal, ehe Justin Heekeren sich wie angekündigt in zwei Partien zeigen darf. Anschließend möchte sich van Wonderen auf einen Stammkeeper festlegen.