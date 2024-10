An Rand des Abschiedsspiels von Lukas Podolski ist ein Mann durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Nun wurde der mutmaßliche Täter gestellt.

Nach einer Messerattacke gegen einen polnischen Fußballfan am vergangenen Donnerstag in Köln hat die Polizei einen gesuchten 17-Jährigen festgenommen. Der Jugendliche befinde sich in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er sei bereits am Freitag von Bundespolizisten in einer Bahn in Essen gestellt worden.

Der 17-Jährige sei wegen eines schlechten gesundheitlichen Zustands nach Drogenkonsum zunächst in eine Klinik gebracht und am Samstag ins Polizeigewahrsam überstellt worden. Ein 32 Jahre alter polnische Fußballanhänger war durch einen Stich schwer verletzt worden, er hatte sich zeitweise in Lebensgefahr befunden. In Köln hatte am Donnerstagabend das Abschiedsspiel für den früheren Fußball-Weltmeister Lukas Podolski stattgefunden.

Mutmaßlicher Täter auf Überwachungsfotos identifiziert Die Ermittler teilten mit, gegen den 17-Jährigen sei Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erlassen worden. Nach früheren Angaben handelt es sich bei ihm um einen aus Marokko stammenden Jugendlichen, der in einer Einrichtung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge in Düsseldorf gemeldet ist.

Die Ermittler erklärten, der 17-Jährige habe nach bisherigen Ermittlungen unmittelbar nach der Auseinandersetzung in Köln sein Erscheinungsbild verändert und sei vom Tatort geflüchtet. Unter anderem durch Auswertung von Überwachungsfotos er im Nachgang identifiziert worden.