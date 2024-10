Zum Start in die Hannover-Woche trainierten mehrere Stammspieler von Schalke 04 individuell. Zwei U23-Talente dürfen sich zeigen.

Die Torhüter-Frage ist bei Schalke 04 nach dem Trainerwechsel zu Kees van Wonderen weiterhin offen. Zuletzt schien Ron-Thorben Hoffmann die besseren Karten zu haben - auch, da der bisherige Stammkeeper Justin Heekeren die ersten Einheiten unter dem neuen Coach verpasste.

Doch rechtzeitig zum Start in die Woche vor dem Zweitliga-Spiel bei Hannover 96 am Samstag (13 Uhr, Sky) meldete sich Heekeren zurück. Der zuletzt nicht fehlerfrei agierende 23-Jährige hat seine Oberschenkelprobleme überwunden und nahm am Montag wieder am Torwarttraining teil. Im Laufe der Woche bietet sich ihm die Gelegenheit, van Wonderen zu überzeugen, keinen Wechsel zwischen den Pfosten vorzunehmen.

Derweil absolvierte ein Quartett zum Wochenbeginn eine individuelle Einheit. Das betraf neben Adrian Gantenbein und Ilyes Hamache die Leistungsträger Tobias Mohr und Moussa Sylla. Schalkes bester Torschütze Sylla (sechs Treffer) soll am Dienstag wieder mit der Mannschaft trainieren. Ein Einsatz des Stürmers im wichtigen Gastspiel in Hannover scheint also nicht gefährdet.

Noch nicht so weit ist Christopher Antwi-Adjei. Der Flügelspieler begann nach seiner Oberschenkelverletzung am Montag mit dem Lauftraining. Innenverteidiger Ibrahima Cissé ist weiterhin mit der malischen Nationalmannschaft unterwegs. Am Dienstagabend geht es in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen Guinea-Bissau. Dort könnte der 23-Jährige sein Debüt fürs malische A-Team feiern.

Zudem gab van Wonderen zwei Talenten aus der Schalker U23-Mannschaft die Gelegenheit, sich im Training der Profis zu beweisen. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler Tristan Osmani, der im Sommer einen Lizenzspielervertrag unterzeichnet hatte, mischte ebenso mit wie Stürmer Seok-ju Hong.

In Hannover möchten die Königsblauen ihrem neuen Trainer dann zu einem erfolgreichen Debüt verhelfen - und an die Mini-Serie von zwei Spielen ohne Niederlage anknüpfen. Während van Wonderen in der Länderspielpause ein 2:2 im Testspiel gegen den FC Aarau sah, besiegte der kommende Gegner den FC St. Pauli mit 3:2.