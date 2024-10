Auf Schalke war er einst 400.000 Euro wert, jetzt mehr als das siebzehnfache. Bei einem auch in der Knappenschmiede ausgebildeten Offensivmann läuft es in den vergangenen Jahren.

Beim FC Schalke 04 lief es für Haji Wright nie wirklich rund. Dafür hat der 26-Jährige jetzt sein Glück in England gefunden. Der in Los Angeles geborene Linksaußen geht in seine zweite Saison bei Zweitligist Coventry City.

Die Premierenspielzeit Wrights lief mit 19 Toren und sieben Vorlagen in 49 Pflichtspielen schon gut an. In der laufenden Runde hat er in elf Spielen dreimal getroffen. Es zeichnet sich doch noch eine größere Karriere ab, als zwischenzeitlich zu vermuten war.

Wright war beim FC Schalke 04 einst ein großes Versprechen in die Zukunft. Doch die entwickelte sich nicht so großartig wie gedacht. Mit 14 Toren in 22 Partien schoss er die Schalker-Reserve 2018/19 in der Oberliga zwar zum Aufstieg, doch bei den Profis wartete der frühere US-Jugendnationalspieler vergeblich auf den Durchbruch. Nur siebenmal kam er zum Einsatz, ein Treffer gelang ihm in der Bundesliga.

Es folgte eine kleine Odyssee: Wright wurde zeitweise an den SV Sandhausen verliehen, wechselte dann fest zu VVV-Venlo und später zu Sönderjyske nach Dänemark. Von dort wurde er schließlich nach Antalya verliehen. Dort zündete er dann sofort, schoss in seiner ersten Saison 15 Tore und gab zudem zwei Vorlagen. 35 Spiele benötigte Wright dafür.

Antalyaspor zog also die Kaufoption für Wright und legte 1,88 Millionen Euro auf den Tisch. Wright lieferte auch in der zweiten Saison in der Türkei ab, erzielte in 29 Spielen 16 Tore und gab drei Vorlagen.

So wechselte er im Sommer 2023 dann für rund neun Millionen zum englischen Zweitligisten Coventry City, wo er auch schon wieder seinen Torriecher unter Beweis gestellt hat.

Und das schlägt sich auch im Marktwert nieder. Im Dezember 2018 war Wright 20 Jahre alt und spielte für die zweite Mannschaft der Königsblauen. Marktwert damals bei "transfermarkt.de": 400.000 Euro. Jetzt, rund sechs Jahre später, hat Wright seinen Marktwert mehr als versiebzehnfacht. Das Portal listet ihn derzeit mit sieben Millionen Euro. Wrights Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2027.