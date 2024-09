Schalke siegt nach 0:1-Rückstand in Münster mit 2:1. Unsere Reporter sprechen im Talk über Trainer, Talente und den Torjäger.

Moussa Sylla erzielte beim glücklichen 2:1-Auswärtssieg in Münster beide Tore für den FC Schalke 04. Es waren seine Saisontore fünf und sechs, Sylla führt nun die Torschützenliste an. Über den Torjäger, das Spiel, zwei Talente und die Trainersuche diskutieren unsere Schalke-Reporter Andreas Ernst und Robin Haack mit Moderator Sinan Sat (Lokalchef WAZ Gelsenkirchen).

Schalke 04 gewinnt in einem nicht besonders hochklassigen, aber umkämpften Spiel gegen Münster und holt drei wichtige Punkte. Interimstrainer Jakob Fimpel setzte dabei auf zwei Jugendspieler und veränderte auch sonst das eine oder andere.

