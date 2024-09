Wenige Tage nach dem Sensationssieg auf Schalke - 5:3 nach 0:3 - hat sich der SV Darmstadt 98 noch einmal mit einem bis dato vertragslosen Spieler verstärkt.

Mit Florian Kohfeldt als Trainer scheint es bei Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 wieder in die richtige Richtung zu laufen. Und jetzt bekommt der neue Lielien-Coach noch einmal Zuwachs für seinen Kader.

Ein bundesliga- und zweitligaerfahrener Profi verstärkt die Lilien: Darmstadt hat Philipp Förster unter Vertrag genommen. Der Mittelfeldspieler war bis zum vergangenen Sommer für den VfL Bochum aktiv.

"Mit der Verpflichtung von Philipp ist es uns gelungen, unseren Kader mit einem offensiven Mittelfeldspieler zu verstärken, der mit seinen spielerischen Fähigkeiten sehr gut zu unserem Spielstil passt. Wir sind davon überzeugt, dass Philipp mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten ein wichtiger Baustein sein kann", erklärt Paul Fernie, Darmstadts Sportchef.

Der 29-jährige Förster ergänzt: "Als bis dato Außenstehender habe ich Darmstadt als Klub wahrgenommen, der in den vergangenen Jahren eine stetige Entwicklung genommen hat, die sie in der zurückliegenden Saison sogar in die Bundesliga gebracht hat. Die Gespräche mit Paul Fernie und Florian Kohfeldt haben bei mir ein gutes Gefühl hinterlassen. Ich freue mich darauf, am Dienstag loslegen zu dürfen."





Förster hat in den vergangenen vier Spielzeiten für den VfL Bochum und den VfB Stuttgart insgesamt 83 Partien in der 1. Bundesliga (acht Tore, elf Assists) absolviert. Für die Schwaben sowie den SV Sandhausen stand Förster zudem in 88 Zweitliga-Begegnungen auf dem Feld (zwölf Tore, zwölf Vorlagen). Weitere Stationen seiner Profi-Karriere waren Waldhof Mannheim und der 1. FC Nürnberg.

Der SV Darmstadt 98 hat nach sechs Spielen fünf Punkte auf dem Konto und spielt am kommenden Samstag (28. September, 13 Uhr) gegen den 1. FC Magdeburg. Es folgt die Partie am 4. Oktober (Freitag, 18.30 Uhr) beim Karlsruher SC, bevor es in die zweite Länderspielpause der laufenden Saison 2024/2025 geht.