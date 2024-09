Der FC Schalke musste die erste Heimniederlage der 2. Bundesliga einstecken. Gegen den 1. FC Köln gab es eine 1:3-Pleite, zwei knappe Entscheidungen fielen gegen Schalke aus.

Wenn bei Heimspielen des FC Schalke 04 die Mannschaften den Platz betreten, erklingt neuerdings eine Bergmannsglocke, die vier Mal schlägt - so wie auf den Zechen, wenn die Schicht begann. „Der Glockenschlag zum Aufstieg“, sagte der langjährige Bergmann Klaus Herzmanatus, als er sie schlug.

Doch am Sonntagnachmittag zeigte das Schalke-Spiel gegen den 1. FC Köln, dass die neu zusammengestellte Schalker Mannschaft noch etwas entfernt vom Aufstieg, sogar vom angepeilten oberen Tabellendrittel zu sein scheint. Die Schalker verloren verdient mit 1:3 (0:2) und offenbarten noch zu viele Schwächen.

Der Bundesliga-Absteiger, der so dringend wieder aufsteigen möchte (und das sofort), war Schalkes erster Prüfstein in dieser Saison, nachdem die ersten vier Pflichtspielgegner der Marke gleichwertig, schlechter oder Fünftligist angehörten. Gespannt darauf, wie ihre Mannschaft dagegenhalten kann, waren nicht nur die königsblauen Fans unter den 61.624 Zuschauern in der ausverkauften Arena, sondern auch Trainer Karel Geraerts.

Auf zwei Positionen hatte er sein Team im Vergleich zum 2:2 in Magdeburg umgebaut - Ron Schallenberg kehrte für Felipe Sanchez in die Innenverteidigung zurück, Adrian Gantenbein ersetzte nach auskurierter Verletzung Mehmet Can Aydin. Alles war nicht schlecht. Was an diesem Nachmittag gut funktionierte: Schalkes Offensive stellte wenigstens in der ersten Hälfte einmal mehr unter Beweis, dass sie sich eine Vielzahl an Chancen herausarbeiten kann - auch gegen eine bundesligaerprobte Abwehr.





Schon in der dritten Minute ging es los: Kenan Karaman schickte Tobias Mohr auf diese Reise. Im Strafraum legte sich Mohr den Ball vom linken auf den schwächeren rechten Fuß - Torwart Jonas Urbig konnte den Schuss parieren. Der fleißige Mohr, der in der ersten Hälfte an fast allen guten Offensivszenen beteiligt war, hatte auch die zweite Chance: Er versuchte einen Schuss aus 60 Metern Entfernung, da Urbig weit vor seinem Tor stand: vorbei. In der 17. Minute hätte Kapitän Kenan Karaman nach Vorlage von Ilyes Hamache beinahe getroffen. Doch Urbig hielt erneut.

Kurz vor der Pause hatte dann Paul Seguin eine gute Schussposition: Doch er schoss nicht platziert in Urbigs Arme. Vier Chancen, null Tore: Das war aber nicht das einzige Problem der Offensive. Vier Ecken und einen Freistoß in Strafraumnähe erarbeiten sich die Schalker - keiner kam an, die S04-Fans raunten deshalb schon. Seguin hatte seinen Fuß diesmal nicht eingeölt.

Schalke: Heekeren - Gantenbein (58. Aydin), Cissé, Schallenberg, Murkin - Seguin (58. Younes), Bachmann - Hamache (46. Antwi-Adjei), Karaman, Mohr (85. Donkor) - Sylla. - Trainer: Geraerts Heekeren - Gantenbein (58. Aydin), Cissé, Schallenberg, Murkin - Seguin (58. Younes), Bachmann - Hamache (46. Antwi-Adjei), Karaman, Mohr (85. Donkor) - Sylla. - Trainer: Geraerts Köln: Urbig - Thielmann, Heintz (71. Bakatukanda), Pauli, Pacarada - Martel, Huseinbasic, Ljubicic, Maina - Lemperle (82. Tigges), Downs (90. Waldschmidt). - Trainer: Struber Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen) Tore: 0:1 Downs (25.), 0:2 Maina (45.+1), 0:3 Lemperle (46.), 1:3 Karaman (66., Foulelfmeter) Gelbe Karten: Cissé, Aydin - Pauli (2), Huseinbasic, Bakatukanda, Thielmann (2) Zuschauer: 61.426 (ausverkauft)

Und was an diesem Fußball-Nachmittag von Beginn an nicht passte - und für den frühzeitigen Untergang sorgte: die Defensivarbeit. Weder im Umschaltspiel noch in der Mann-gegen-Mann-Verteidigung gelang es den Schalkern, die Kölner dauerhaft zu stören. Die Kölner erarbeiteten sich ein halbes Dutzend erstklassiger Chancen. In der achten Minute eroberten im Pressing am Schalker Strafraum den Ball - Damion Downs scheiterte an Torwart Justin Heekeren. 21 Minuten waren gespielt, als Eric Martel nach einer Flanke ganz frei vor dem Tor stand, den Ball aber Heekeren in die Arme köpfte.

Köln nutzte drei Chancen in Serie

Die drei darauf folgenden Chancen nutzten die Kölner dann konsequent zur beruhigenden 3:0-Führung. Tor Nummer 1 in der 25. Minute: der Kölner Linton Maina kam vor dem zögerlichen Ron Schallenberg an den Ball, den Querpass erwischte Downs wenige Zentimeter vor Ibrahima Cisse - 0:1.

Tor Nummer 2 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte: Drei Schalker Verteidiger konnten zwei Kölner Angreifer nicht stoppen, diesmal umdribbelte Maina nach Downs-Pass Torwart Heekeren und schob den Ball am auf der Linie stehenden Cissé vorbei - 0:2.

Tor Nummer 2 nach 30 Sekunden in der zweiten Hälfte: Ohne Gegenwehr kombinierten sich die Kölner im ersten Angriff der zweiten Hälfte durch die schlafende Schalker Deckung, Tim Lemperle schob den Ball - aus stark abseitsverdächtiger Position ins Tor - 0:3, nun sangen nur noch die Kölner Fans, nicht mehr die Schalker.

Das dritte Tor war die Vorentscheidung - für die Kölner wurde das Spiel nun zu einem Schaulaufen, gegen für eine Viertelstunde sehr verunsicherte Schalker ließen sie den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen, spielten eher zurück zum Torhüter als nach vorn. Die Schalker waren nur damit beschäftigt, ein Debakel zu verhindern. Im Offensivspiel gab es nur noch einmal Bewegung: In der 66. Minute wurde Amin Younes von Denis Huseinbasic von den Beinen geholt - Elfmeter. Kenan Karaman verwandelte sicher zum 1:3.

Das 1:3 brachte dem FC Schalke fast die Wende

Dieser Treffer brachte den Schalkern noch einmal neue Moral, während den Kölnern im Gefühl des Sieges die Linie abhanden ging. Und beinahe wären die Königsblauen in der 74. Minute noch einmal ins Spiel zurückgekehrt: Nachdem Torwart Urbig einen Karaman-Schuss abgewehrt hatte, traf Mohr per Abstauber zum vermeintlichen 2:3. Doch in der Entstehung des Treffers hatte Mohr wenige Zentimeter im Abseits gestanden.

Es blieb bei der 1:3-Niederlage. Vier Punkte nach vier Spielen sind eine unterdurchschnittliche Ausbeute. Schalke muss erst einmal nach unten schauen - in zwei Wochen (13. September) geht die Reise zum nächsten Aufstiegskandidaten Karlsruher SC.