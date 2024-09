Schalke 04 empfängt den 1. FC Köln zum Zweitliga-Topspiel. Diese Startelf schickt S04-Trainer Karel Geraerts auf den Rasen.

Normalerweise sind Autobahnen an einem Sonntagmorgen leer - wenn aber in der 2. Bundesliga der FC Schalke 04 zum Topspiel, zum Traditionsduell den 1. FC Köln empfängt (13.30 Uhr/Sky), dann ziehen Zehntausende eine Fahrt über die A2 dem eigenen Bett oder einem späten Frühstück vor. Kaum eine Partie ist in diese Zweitliga-Saison brisanter - am Anfang einer Saison sowieso, wenn sich beide Teams noch nicht richtig gefunden haben.

Nach drei Auswärtsspielen in Folge äußerte sich Trainer Karel Geraerts stellvertretend für alle Schalker, als er sagte: „Mich freut es, endlich wieder ein Heimspiel zu haben. Das waren drei lange Wochen ohne Heimspiel. Wir wollen alle gemeinsam einen schönen Sonntag verleben.“ Schalkes Saisonstart bezeichnete Kapitän Kenan Karaman bisher als „in Ordnung“, Schalke besiegte Braunschweig (5:1) und im Pokal Fünftligist Aalen (2:0), holte einen Punkt in Magdeburg (2:2) und unterlag nach 1:0-Pausenführung in Nürnberg (1:3), weil Ron Schallenberg zu Unrecht vom Platz flog.

Doch was sind die vier bisher erreichten Punkte wert? Keiner der bisherigen Schalke-Gegner hat das Ziel, in die Bundesliga zurückzukehren oder einen vergleichbar hohen Etat. Die ersten Spiele waren für Schalke ein lockerer Aufgalopp im Vergleich zu der sportlichen Stärke, die am Sonntag als Gegner zu erwarten ist. Die Kölner kommen mit dem Schwung eines 5:0-Kantersieges gegen Braunschweig nach Gelsenkirchen. Zehnmal in Folge hat der FC gegen Schalke nicht verloren (fünf Siege, fünf Unentschieden).

Machen die zu erwartende Atmosphäre im ausverkauften Haus und der starke Gegner Schalkes Mannschaft nervös? „Diese Woche habe ich eine Mannschaft auf dem Trainingsplatz gesehen, die fokussiert und konzentriert war, physisch stark und intensiv gearbeitet hat. Die Jungs sind mental gut vorbereitet auf die Emotionen für diesen Sonntag“, sagte Geraerts.

Seine Startelf ändert Geraerts im Vergleich zum 2:2 in Magdeburg auf zwei Positionen: Ron Schallenberg kehrt ebenso zurück wie der zuletzt angeschlagene Adrian Gantenbein. Dafür müssen Felipe Sanchez und Mehmet Can Aydin (beide Bank) weichen. Gerade den zweikampfstarken Schallenberg hatte Geraerts sehnsüchtig zurückerwartet.

Und die Kölner? Für FC-Trainer Gerhard Struber ist es das erste Mal auf Schalke: „Ich freue mich richtig auf das Spiel. Athmosphärisch ist es ein Wahnsinnsspiel, zwei Traditionsvereine treffen aufeinander. Schalke hat viele Neuzugänge zu verzeichnen und viel individuelle Qualität. Wir haben ein Ziel und das sind drei Punkte, dafür müssen wir alles raushauen.“

Die mit Spannung erwartete Rückkehr des vor Jahren auf Schalke umstrittenen Stürmers Mark Uth fällt aus. Uth ist verletzt. Kapitän Timo Hübers, der erkrankt im Bett lag, fehlt den Kölnern. Dafür rückt Dominque Heintz ins Team.

So spielen Schalke 04 und der 1. FC Köln

Schalke: Heekeren - Gantenbein, Cissé, Schallenberg, Murkin - Bachmann, Seguin - Hamache, Karaman, Mohr - Sylla. Trainer: Geraerts

Köln: Urbig - Thielmann, Heintz, Pauli, Paqarada - Martel - Ljubicic, Huseinbasic, Maina - Downs, Lemperle. Trainer: Struber

Schiedsrichter: Sven Jablonski