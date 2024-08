West Ham United rüstet weiter auf. Nach dem Transfer von Niclas Füllkrug ist auch in der Innenverteidigung etwas passiert. Ein ehemaliger Schalker ist da.

Jean-Clair Todibo kehrt OGC Nizza den Rücken und schließt sich dem englischen Erstligisten West Ham United an. Zunächst für ein Jahr auf Leihbasis, doch im kommenden Sommer soll West Ham laut "transfermarkt.de" eine Kaufoption haben - über schlappe 40 Millionen Euro. Laut Nizza handelt es sich sogar um eine Klausel, die unter bestimmten Bedingungen verpflichtend greift.

In Gelsenkirchen verkam der talentierte Innenverteidiger zum Flop, machte nur zehn Spiele. Es ging zurück zum FC Barcelona - und gleich weiter zu Benfica Lissabon, wo er in der Saison 2020/21 auch nur auf zwei Einsätze kam.

Erst in Nizza gelang Todibo der Durchbruch. Im Winter 2021 kam er zur Rückrunde - und spielte sich direkt fest. Er verlässt den Klub mit 128 Spielen (zwei Tore, zwei Vorlagen) für die Franzosen, hat seinen Marktwert im Vergleich zu seiner Schalke-Zeit von neun auf 35 Millionen Euro gesteigert.

Von einer möglichen Ablösesumme sähe Schalke indes natürlich keinen Cent, weil Todibo damals nur ausgeliehen worden war. In Nizza hat er noch bis zum 30. Juni 2027 Vertrag.

West Ham hat auch Niclas Füllkrug geholt

Wenige Tage zuvor hat West Ham erst den Transfer des ehemaligen Dortmunders Niclas Füllkrug offiziell gemacht. Füllkrug selbst veröffentlichte auf Instagram eine Abschiedsbotschaft in Richtung BVB-Fans, bei denen er sehr beliebt ist. In dem kurzen Video spricht er davon, wie besonders es gewesen sei, für die Schwarz-Gelben zu spielen. „Es war eine kurze, aber intensive Zeit“, so der Stürmer, der sich bei Fans bedankte. „Ganz besonders für die Champions-League-Nächte, leider ohne Happy End, aber mit ganz besonderen Ereignissen.“ Etwa an seine Treffer gegen Atlético Madrid und Paris Saint-Germain werde er sich sein Leben lang erinnern.

Künftig geht Füllkrug dann in der Premier League auf Torejagd. Es ist seine erste Station außerhalb Deutschlands. „Ich freue mich sehr, hier zu sein und kann es kaum erwarten, mit meinen neuen Teamkollegen auf dem Platz zu stehen“, wird Füllkrug in einer Mitteilung seines neuen Vereins zitiert. „Ich denke, die Premier League ist die beste Liga der Welt und für mich ist es der richtige Zeitpunkt, nach England zu wechseln und für einen großen Verein wie West Ham zu spielen.“