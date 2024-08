Nach der unglücklichen Auftaktniederlage wartet mit Hannover 96 eine echte Prüfung auf Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster. Das sagt der SCP-Trainer vor der Partie.

Der SC Preußen Münster verlor das erste Zweitliga-Spiel seit 33 Jahren mit 1:3 gegen die SpVgg Greuther Fürth. Dabei zeigte der Aufsteiger eine ordentliche Leistung, betrieb jedoch Chancenwucher.

Am Sonntag (11. August, 13.30 Uhr) empfangen die Adlerträger den Aufstiegsaspiranten Hannover 96. Die Niedersachsen feierten zum Saisonstart einen 2:0-Sieg gegen Jahn Regensburg, ebenfalls ein Aufsteiger.

Für den SCP ist es eine besondere Partie, da es das erste Zweitliga-Spiel vor heimischer Kulisse seit 33 Jahren sein wird. Vor dem Duell mit Hannover 96 sprach Sascha Hildmann, Trainer der Münsteraner, auf der Pressekonferenz über ...

... die 1:3-Niederlage gegen Fürth: "Wir hätten in Fürth mehr verdient gehabt, dafür steht auch der xGoals-Wert. Umso ärgerlicher, dass wir das Spiel in Halbzeit zwei in wenigen Minuten aus der Hand gegeben haben. Du hast den Jungs nach dem Spiel die Enttäuschung angemerkt, weil du das Gefühl hattest, dass mehr möglich war. Das darf zwei, drei Tage so sein, dann müssen wir den Schalter aber umlegen und uns aufs nächste Spiel fokussieren."

... die Personalsituation: "Es ist kein verletzter Spieler dazugekommen. Alle sind fit und an Bord. Die Jungs, die etwas Rückstand hatten, haben auch aufgeholt. Wir haben ein gutes Trainingsniveau, jeder will spielen. Du kannst als Trainer keine bessere Situation haben, als eine motivierte Mannschaft, in der jeder sich aufdrängen will. Es macht uns die Entscheidungen aber natürlich auch schwer."

... den Gegner Hannover 96: "Hannovers Offensive ist sehr stark. Jannik Rochelt, Havard Nielsen, Nicolo Tresoldi, da steht viel Qualität auf dem Platz. Wir stellen uns diesen Aufgaben aber gerne und freuen uns darauf. Hannover wird eine richtig schwere Aufgabe. Aber ich glaube an unsere Stärke und an unsere Spieler. Wir wollen uns die Punkte holen, die wir in Fürth haben liegenlassen. Für mich ist Hannover aber ein echter Titelkandidat, ein starker Gegner. Gerade zuhause haben wir trotzdem unsere Chancen."

... die Unterstützung der Fans: Es ist seit 33 Jahren das erste Zweitliga-Spiel im Preußenstadion, das ist historisch. Das bekommst du natürlich mit, aber es beeinflusst mich in meiner Arbeit nicht. Aber wir wollen die Geschichte natürlich mit einem Sieg abrunden. Unsere Fans werden immer hinter uns stehen, das wissen wir. In Fürth war die Unterstützung schon wieder Wahnsinn."