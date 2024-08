Nach dem Traumstart ist vor der Auswärts-Aufgabe in Nürnberg. Doch der Schalke-Trainer Karel Geraerts hat Probleme im Gepäck. Lösungen hat er im Kopf.

Der FC Schalke ist mit einem traumhaften 5:1-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig in die Zweitliga-Saison gestartet. Nun wartet am Samstag (13 Uhr) die erste Auswärts-Aufgabe auf die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts.

Es geht zum 1. FC Nürnberg, das Traditionsduell der befreundeten Anhänger. Zu verschenken hat Schalke aber nichts, vor allem möchte der Klub vermutlich in der Fremde besser auftreten als in der letzten Spielzeit. Zur Erinnerung: Schalke war mit nur drei Siegen aus 17 Begegnungen 16. der Auswärtstabelle.

Nun soll es besser werden. Personell hat der Coach aber drei neue Probleme zu beklagen, wie er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel mitteilte. "Drei Spieler haben Probleme. Paul Seguin konnte die ganze Woche nur individuell trainieren. Jannik Bachmann trainierte zuletzt auch nur individuell. Vielleicht kommt der Samstag zu früh für beide. Tomas Kalas hat Schmerzen an der Patella-Sehne. Ich glaube, die Chance ist sehr klein, dass er spielen kann. Die drei Jungs sind sehr wichtig für uns, aber ich plane mit allen Spielern, daher kommen andere Akteure. Wir schieben keine Panik, die Mannschaft wird bereit sein für Nürnberg."

Sollte das Trio fehlen, muss der Belgier seine Defensive umbauen. Kandidaten hat er einige im Sinn. "Martin Wasinski spielt sehr gut von hinten raus. Felipe Sanchez ist mit seiner Mentalität ein sehr guter Defensiv-Mann, Ibrahima Cissé hat von beiden etwas. Wir haben noch einen vierten in Marcin Kaminski, der sehr viel Erfahrung hat. Hinten haben wir Lösungen."





Mit Blick auf die personellen Probleme könnte sich Geraerts auch eine defensivere Ausrichtung vorstellen. Vom Gegner hält er sehr viel: "Das ist eine gute Mannschaft, sie hatten in der Vorbereitung viele Testspiele mit guten Ergebnissen. In Karlsruhe mit 2:0 zu führen ist nicht einfach, sie sind eine sehr gute Heimmannschaft.“ So könnte der FC Schalke beim 1. FC Nürnberg spielen

Heekeren - Gantenbein, Sanchez, Wasinski, Murkin - Bachmann, Schallenberg - Karaman, Aydin, Sylla, Mohr

Es fehlen: Lasme (Innenbanddehnung), Tempelmann (Reha), Younes (Kniereizung)

Ausfälle drohen: Kalas, Seguin, Bachmann